Toți funcționarii Primăriei Ploiești care au participat la cursuri de perfecționare în vară, buni de plată jumătate din contravaloarea cazării

Aproximativ 250 de funcționari ai primăriei, plus încă alte zeci sau sute din instituțiile subordonate care au fost anul acesta la cursuri de formare profesională însoțiți de membrii ai familiei ori prieteni/e pe banii plătiți din taxele și impozitele ploieștenilor. În total, estimăm noi un număr de 600 – 700 de persoane, din care jumătate nu aveau niciun drept legal pentru a beneficia de acest lucru. Continuăm cu un nou episod din seria marelui jaf al bugetului Ploieștiului care îl reprezintă ”cursurile de formare profesională” arătând cum elita funcționarilor primăriei a avut o suspectă scăpare în ceea ce privește legalitatea achiziției, derularea acesteia și plățile. Aceste scăpări îi pun pe toți cei care au participat la cursuri în cât se poate de posibila situație de a da înapoi o parte din bani.

Așa cum explicitam în episodul anterior (Marele jaf de vară al bugetului Ploieștiului. Cum s-au aranjat vacanțe de lux pe banii contribuabililor), premisele jafului au fost create de către consilierii locali ploieșteni, în unanimitate.

Aveam să constatăm că hotărârea lor de a permite organizarea de cursuri de formare în alte localități decât orașul Ploiești a fost echivalentul prejudicierii fără menajamente a bugetului sărac al orașului. După estimările noastre prejudiciul depășește 50% din suma alocată distracției.

De menționat că parte din ei au fost plătiți pentru cursuri care n-au nimic a face cu munca în primărie cum ar fi: ”Managementul priorităţilor, timpului şi stresului. Impactul asupra performanţei organizaţionale”, curs la care au participat zeci de funcționari.

Prima lovitură dată: plata cazării și cel puțin a micului dejun pentru minimum o persoană (în multe cazuri un copil, sau doi) care nu aveau nicio legătură cu primăria Ploiești. Să începem cu începutul.

Pe 27 iunie 2018, prin HCL 243, (vezi facsimil) spre disperarea primarului Adrian Dobre, singurul care s-a opus public, consilierii locali abrogă restricția organizării cursurilor de formare profesională în alte localități decât Ploieștiul adoptată tot de ei în luna februarie. De subliniat că Dobre se opunea proiectului ca urmare a faptului că Ploieștiul are un buget de austeritate și că, în acest fel, trebuia să renunțe la unele investiții.

Cu totul și cu totul nefiresc pentru proverbiala inerție birocratică a primăriei Ploiești, pe 29 iunie, într-o vineri, la doar două zile de la adoptarea hotărârii!!!, departamentul Achiziții scoate la bătaie Caietul de sarcini (vezi facsimil) al procedurii de achiziție directă a cursurilor.

Pe 4 iulie, la o săptămână de la adoptarea HCL, din care două zile și jumătate au fost cele de week-end, este finalizată procedura! Asta da operativitate pentru primăria în care obținerea unui document simplu de către un plătitor de taxe și impozite ordinar, cum ar fi un certificat fiscal, durează fix o săptămână.

Participă mai multe firme, iar trei sunt selectate ca furnizori de cursuri, în următoarea ordine:

Avangarde Business Academy, București – 96,10 puncte din 100,

Faxmedia Consulting, Ploiești – 90, 92 puncte din 100,

Fundația Centrul de Formare ASAP – 75,52 din 100.

Ordinea clasamentului este dată de următoarele criterii: 40% preț, 60% experiența similară. Atașăm facsimil.

Având în vedere criza financiară acută prin care trece Ploieștiul, te-ai fi așteptat ca primăria să-și trimită poporul de funcționari și însoțitorii acestora la primul clasat, Avangarde, cel cu cel mai bun raport preț/experiență. Legal așa ar fi fost și noi am fi rămas fără jumătate de subiect.

Pentru necunoscătorii ca noi, prezentăm succint regulile de lucru în astfel de situații. Dacă Avangarde n-ar fi putut onora cererile, n-ar fi avut module, specialități, specializări în conformitate cu grila de formare a primăriei, cererile ar fi trebuit să meargă către al doilea furnizor selectat, Faxmedia.

Dacă nici acesta n-ar fi corespuns, abia atunci bieții funcționari ar fi trebuit să ajungă la al treilea. APSAP, cel cu cel mai dezavantajos raport calitate/preț pentru primărie. Așa spune legea care a fost violată de organizatorii achiziției de la Ploiești. De ce a fost pervertită? Pentru că aveam să constatăm că marea parte a cursurilor au fost ținute de APSAP, ofertantul mai slab clasat pentru că a avut o ofertă fie mai scumpă, fie mai slab cotată profesional, fie ambele.

Aici este momentul să vorbim despre Caietul de sarcini, documentul care a desenat planul jafului. Cităm: ”Numărul de zile pe curs: 6, cazarea urmând a se face cu o zi înaintea începerii cursurilor.

Cazarea participanților se va face pentru 7 nopți în cameră duble/single, cu mic dejun, cu posibilitatea cazării gratuite a unui însoțitor și cu asigurarea prânzului și cinei - în sistem bonuri cont/valorice pentru participant.

Camerele din unitatea de cazare vor avea clasificația de maxim trei stele sau margarete, acordată de autoritățile în drept. Se solicită nominalizarea unității de cazare propuse, pentru identificarea locației.

Cazarea participanților în unitatea de cazare se va face începând de duminică (check-in) iar ieșirea din cazare se va face duminica viitoare.

Cursurile vor fi ținute de către lectori cu experiență în tematica fiecărui curs. (...) Pot fi ofertate multiple locații pentru același curs”.

Acestea sunt cele mai ”dure” prevederi ale unui document care seamănă, mai degrabă, cu un meniu a la carte, decât cu un document riguros în baza căruia urmează să devină mai buni profesioniști funcționarii Ploieștiului. Prevederile acestea au generat dezmățul în felul în care urmează.

Intră în scenă primii responsabili direcți. Conform specialiștilor pe care i-am consultat, cel mai important document care reglementează perfecționarea profesională a funcționarilor din România este Planul de perfecționare a angajaților care se face în baza rezultatelor evaluării angajaților de la sfârșitul anului, evaluare făcută de către șefii de compartimente. Am verificat cu atenție – din acest Caiet lipsește acest document. L-am solicitat primăriei Ploiești și încă nu l-am primit.

Cei care ar fi trebuit să se bată ca tigrii, leii și șaolinii ca acest document să fie baza caietului de sarcini sunt șefii următoarelor departamente ale primăriei Ploiești: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte; Serviciul Resurse Umane, Organizare si Administrativ. Cei doi ar fi trebuit să-l oprească pe primar să-l scoată la licitație, dar nu au făcut-o.

Am publicat mai sus clasamentul firmelor care au participat la procedură și punctajul pe care l-au obținut. Am explicat și regulile care trebuiau respectate pentru ca bugetul să fie protejat și legea să fie respectată. Spre deosebire de primar, cel care a semnat plățile, și de șeful Direcției Economice, cel care a pus viza CFP (Control Financiar Preventiv), noi am avut curiozitatea să vedem cine este fericitul beneficiar al lor și am avut o surpriză cât un tun mare de la buget.

Neavând un Plan de perfecționare, și având la dispoziție un meniu atât de generos, funcționarii s-au pus pe comandat pachete. Cumplit este că aveam să aflăm că fiecare funcționar și-a ales modulul, perioada și hotelul, după cum a poftit pipoțica fiecăruia, prin negociere directă cu formatorul. Și au comandat de unii singuri în principal în funcție de stelele și facilitățile hotelului la care erau anunțate modulele, fără ca vreun șef, vreo persoană responsabilă, cineva, să se gândească să vadă ce și cum au comandat. Vă spunem noi.

Aproximativ 90% dintre cursanți și ”însoțitorii” lor au ales să meargă la cursurile ofertantului de pe locul trei, APSAP! Cel cu cele mai mari tarife sau cea mai slabă experiență! Doar la primărie, noi am identificat în jur de 190 de persoane, cărora li se mai adaugă din generozitatea primăriei, încă cel puțin 190 de însoțitori adulți plus mulți copii.

Ca plătitori de taxe în Ploiești, trebuie să știți că ați plătit ”cursuri de perfecționare” pentru funcționari și ”cazare și masă” pentru ei și ”însoțitorii” lor, în locații dintre cele mai de lux din România: Carpathia Sinaia, President Băile Felix, Puflene Resort Delta Dunării, Vox Maris Costinești, Alpin Poiana Brașov etc, etc, etc.

Ca sa vă enervați, că tot sunteți pe net, intrați pe paginile ”locațiilor respective” și arătați-mi-l pe ăla care se prezintă cu mai puțin de 4 stele. Totuși pentru funcționarii de la Ploiești, și-au dat jos și câte o stea fără nicio jenă, după cum o să aflați din episodul următor.

Șocant este că la ofertantul cel mai avantajos pentru primărie, buget și ploieșteni, Avangarde nu a participat niciun cursant. Vă rugăm să rețineți: NICIUN CURSANT NU A ALES OFERTA FAVORABILĂ! NICIUN ANGAJAT AL PRIMĂRIEI PLOIEȘTI NU A RESPECTAT LEGEA! La al doilea au fost sub 40!

Nimeni: primar, viceprimari, șefi servicii Achiziții, Juridic, Resurse Umane, Economic, nu a observat asta. Să fie din cauză că, exceptând primarul și viceprimarii, toți sau aproape toți au fost beneficiari ai acestor servicii? Despre proporțiile prejudiciului, în episodul viitor.

Avem, însă, și vești bune pentru bugetul găurit al orașului. Conform specialiștilor pe care i-am consultat, ”însoțitorii” nu aveau ce să caute nici în caietul de sarcini, nici la cursuri. Cel puțin, nu pe banii primăriei. Întrebați orice jurist începător, chiar mai slab pregătit decât cel din primărie care a vizat pentru legalitate mânăria.

Aceștia vă vor spune invariabil că singura modalitate prin care o primărie poate să ofere hrană, masă, casă, cazare etc unor cetățeni este prin intermediul unor programe sociale, în niște condiții extrem de clare și bine reglementate. Cam cum a făcut Gabriela Firea cu pensionarii din București pe care i-a trimis în Grecia, ca să fie pe înțelesul tuturor.

Ori noi nu avem cunoștință de un astfel de program, să-i zicem ”Însoțitorii”, derulat de primăria Ploiești pentru categoria defavorizată ”însoțitorii” funcționarilor. Deci...

Pe cale de consecință, ca nimeni să nu aibă de suferit consecințe penale grave, susțin specialiștii noștri, cei care au comis-o ar trebui să înceapă de urgență a acțiunii de recuperare la buget a cel puțin costul cazării pentru fiecare ”însoțitor”. Chiar și în acest caz, nu este exclusă o vizită la Parchet în grup de șefi departamente, imediat după ce sunt invitați consilierii. Sau simultan?! Și asta nu e tot.

Nimeni, dar absolut nimeni, nu a observat alte încălcări incredibile ale legii și prevederilor apetisantului Caiet de sarcini. N-ați uitat, sper, excelentele prevederi: ” Numărul de zile pe curs: 6 (...), Cazarea participanților în unitatea de cazare se va face începând de duminică (check-in) iar ieșirea din cazare se va face duminica viitoare”.

O scăpare cu totul și cu totul de neînțeles a celor care au supervizat achiziția și plățile și a girat o golănie atât de mare încât poate fi văzută și noaptea, și de pe marte, și cu orbul găinilor. Trebuie doar să vrei. În numeroase situații identificate de noi pe Sistemul Informatic Colaborativ pentru mediu performant de desfășurare al Achizițiilor Publice (SICAP), platforma care centralizează achizițiile publice din România, primăria Ploiești a cumpărat de la formatorul APSAP cursuri cu fie cu o durată de 5 (cinci!) zile, fie cu o durată de 7 (șapte!) zile. Atașăm câteva dovezi.

De asemenea, am constat diferențe semnificative între achizițiile de pachete de cazare și achizițiile de pachete de cursuri aferente aceluiași interval de timp, toate de la formatorul APSAP. Iată câteva exemple pe care le-am descoperit pe SICAP:

- în perioada 19 – 26 august primăria a contractat cazare pentru 24 de persoane și module de curs pentru 31 de persoane,

- în perioada 15 – 21 august: 31 persoane cazare, 23 persoane curs,

- în perioada 12 – 19 august: cazare 28, module curs 35,

- în perioada 16 – 21 iulie – cazare 15, module 10, și lista continuă. Îi rugăm pe cei din primărie să reia potrivelile că nouă ni s-a pupăzat văzul.

Refuzăm să dăm crezare afirmațiilor făcute de unii cum că aceste documente, cele mai multe ridicate post-achiziție pe SICAP, sunt făcute pentru a acoperi unele golăneli uriașe cum ar fi nesusținerea sau susținerea incompletă a unor module pentru ca elevii și însoțitorii să aibă mai mult timp de plajă, drumeții sau băi.

Spunem doar că au viciat procedura, adică au toate trăsăturile unor ilegalități crunte, și sunt necesare investigații aprofundate. Vă lăsăm să meditați la ele până data viitoare când vă vom devoala proporțiile jafului și vă rugăm să ne credeți când vă spunem că ce am arătat până acum este un mizilic în comparație cu mizeria pe care vă vom prezenta-o. Cu cifre, declarații și audio. Așteptăm cu maxim interes punctul de vedere ale Primăriei. Pe curând!

