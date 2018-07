Reacția unui medic de la Boldescu, când i se solicită intervenția de urgență: ”Cine îndrăznește? E o nesimțire!”

O ploieșteancă a postat pe Facebook experiența neplăcută pe care a avut-o la cabinetul de oftalmologie a spitalului județean, secția exterioară Boldescu.

Contactată de observatorulph.ro, Alina N. a declarat că va face o plângere atât la Colegiul Medicilor Prahova, cât și la conducerea spitalului județean. ”Poate e un medic exceptional...dar nu am apucat sa imi dau seama, din pacate....Atittudinea sa m-a șocat”.

Ce a povestit pacienta pe pagina sa de Facebook:

”Cine ma cunoaste stie ca sunt un om tolerant, pana la excesiv de ingaduitor cu toata lumea. De asemenea, nu agreez vorbitul pe la spate si nu fac rau nici macar celor care ma ranesc, pe principiul "totul in viata se plateste" si n-am eu dreptul sa judec. Merg in spitale doar impinsa maxim de prieteni...si atunci in sistem privat, ptr ca timpul meu e valoros si inca imi permit. Dar azi, dupa o noapte de chin si de agravare a problemelor la un ochi(sub tratament, ca ieri, de la primele simptome am consultat un medic si am luat tratamentul prescris), am mers la serviciu si ochiul meu se tot umfla.

Am sunat cuminte dupa ce au insistat toti colegii si prietenii mei la cabinetul dr oftalmolog la care merg si, fiind in concediu, mi s-a spus sa merg la Urgente neaparat, ptr ca nu e de bine. Tot cuminte, am sunat la clinicile de oftalmologie private, care ma puteau primi, dar dupa ora 17. Am sunat apoi la Spitalul Judetean de URGENTA Ploiesti. Centralista, foarte amabila de altfel, m-a indreptat catre Spitalul Boldescu, ptr ca acolo sunt acum URGENTELE Oftalmologie Ploiesti. Cum nu puteam sofa si abia ma tineam pe picioare din cauza presiunii oculare, am mers cu un coleg. Si acum incepe....ajung, o mare de oameni buluc cu bilete de trimitere.

Scrie pe usa ca au prioritate Urgentele....dar nu aveam cum sa trec...sistem de triere inexistent. Stau ce stau si rog o doamna asistenta sa intrebe daca pot intra, ptr ca nu mai pot sta in picioare. Raspuns: asteptati. Merge colegul in cabinet, cat pe ce sa fie linsat pe drum..invariabil, acelasi raspuns. Sun iar in centrala si intreb doar atat: pot intra in fata fiindu-mi foarte rau si ochiul umflandu-se si mai tare sau trebuie sa astept...va fac legatura in cabinet, spune centralista amabila...vorbesc in cabinet, explic calma si iese un domn doctor foarte nervos tipand ca cine indrazneste sa sune si ca ca i se pare un act de nesimtenie sa fie deranjat pe banii lui....

Oops, aici mi s-a rupt filmul....ptr ca eu chiar credeam ca sunt urgente si ca noi cotizam la sanatate si, deci, acolo sunt si banii nostri. Si daca nu ar fi asa, domnule doctor, nu va contest deloc capacitatea profesionala, nu sunt eu in masura sa stabilesc asta si probabil sunteti chiar un medic de exceptie, dar erati medicul de la URGENTE, eu eram un pacient intr-o stare destul de grava....am plecat, refuzand sa ma cert sau sa fiu consultata de un asemnea medic, am mers la privat unde m-au bagat de urgenta la medic, amabili, profesionisti, se mergea si acolo cu bilet de trimitere...si uite-asa e Romania...tara unde am ales sa traiesc si mi-ar placea sa fie si tara in care vor trai si copiii mei, dar nu cu asemenea oameni.

Nu stiu unde se fac reclamatii ptr asa ceva, dar voi afla si voi face ceea ce eu consider civilizat si de bun simt! Pentru ca refuz sa accept jigniri si refuz sa las tara asta sa devina a unor asemenea oameni! Nu sunt un om important, dar sunt un Om! Intamplator, ROMAN! Intamplator, salariat cu darile la zi! Si tot intamplator, femeie! Intamplator...mie chiar imi pasa! Macar ptr aceste motive ar fi trebuit sa va comportati...civilizat si profesionist!