Razie de amploare în Ploiești: 80 de polițiști pe străzi, un hoț prins în flagrant și două persoane reținute

O acțiune de forță a avut loc joi, 28 mai 2026, în municipiul Ploiești. Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție au organizat o razie cu efective mărite, mobilizând aproximativ 80 de oameni ai legii pentru a face ordine pe străzile orașului. Acțiunea a vizat cele mai frecvente forme de infracționalitate stradală: cerșetoria, furturile din buzunare și din mașini, tâlhăriile, dar și menținerea ordinii publice în zonele cu risc ridicat și în apropierea școlilor.

- Publicitate -

Cine a fost pe teren

Raziei i-au fost alocate resurse impresionante. Alături de polițiștii de ordine publică au acționat specialiști din investigații criminale, poliție rutieră, investigarea criminalității economice, criminalistică și siguranță școlară. Acestora li s-au alăturat luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, ofițeri ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate, reprezentanți ai Biroului pentru Protecția Animalelor și ai Transporturilor Feroviare, jandarmi și reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control.

Rezultatele acțiunii

Bilanțul zilei a fost consistent: peste 140 de persoane legitimate, mai mult de 60 de autovehicule controlate și aproximativ 8 societăți comerciale verificate. Au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 9.100 de lei, și au fost reținute un permis de conducere și un certificat de înmatriculare.

- Publicitate -

Cel mai concret rezultat al raziei a fost prinderea în flagrant delict a unui bărbat care fura produse dintr-un magazin din oraș. Prejudiciul a fost recuperat integral. Totodată, polițiștii au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară într-un dosar de furt, identificând și conducând la sediul poliției două persoane bănuite de comiterea faptelor. Față de acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

O altă descoperire notabilă: o persoană care se sustrăgea punerii în executare a unui ordin de protecție provizoriu cu dispozitiv electronic de monitorizare a fost depistată și au fost luate de îndată măsurile legale.

Activități preventive în școli și controale la firme

Razia nu s-a limitat la intervenții represive. Polițiștii au desfășurat activități preventive în trei unități de învățământ, pentru creșterea siguranței în mediul școlar și prevenirea victimizării minorilor. De asemenea, cu sprijinul ITM Prahova și al Gărzii de Mediu Prahova, au fost efectuate controale la agenți economici din municipiu, vizând respectarea legislației muncii și a normelor de mediu.

- Publicitate -

Inspectoratul Județean de Poliție Prahova a transmis că astfel de acțiuni vor continua, în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică pentru toți cetățenii