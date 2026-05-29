Canabis vândut cu 60 de lei gramul, în Prahova. Doi traficanți, reținuți după percheziții în Ploiești, Dumbrăvești și Slănic

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Ploiești, alături de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești, au destructurat o rețea locală de trafic de canabis, după ce au documentat activitatea a două persoane cercetate pentru trafic de droguri de risc, potrivit unui comunicat, transmis vineri, 29 mai 2026, de IPJ Prahova.

Ancheta a scos la iveală că, în perioada februarie – mai 2026, un tânăr de 26 de ani ar fi procurat, deținut și vândut cantități de canabis, la prețul de 60 de lei pe gram. O a doua persoană, în vârstă de 36 de ani, ar fi desfășurat activități similare – deținere și vânzare de canabis – pe parcursul întregului an 2026, pe raza județului Prahova.

Joi, 28 mai, anchetatorii au efectuat șase percheziții domiciliare în Ploiești, Dumbrăvești și Slănic. Au fost ridicate cantități de canabis, o parte deja porționate și ambalate pentru vânzare, grindere, obiecte purtând urme de substanță și alte mijloace de probă.

La data de 29 mai 2026, procurorii DIICOT Ploiești au dispus reținerea unuia dintre suspecți și plasarea celuilalt sub măsura controlului judiciar. Totodată, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova a fost sesizat cu propunere de arest preventiv pentru 30 de zile în cazul persoanei reținute.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Inspectoratului de Poliție Județean Prahova și al jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.

Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, amintesc reprezentanții IPJ Prahova.