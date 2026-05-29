Program evenimente 1 Iunie la Ploiești. Activități pentru copii în Republica de sub Castani și la Zoo Bucov

De sâmbătă până luni, Republica de sub Castani, dar și Zoo Bucov, vor găzdui activități dedicate copiilor ploieșteni, cu ocazia minivacanței de 1 Iunie.

Programul pregătit pentru cei mici include desene, jocuri, ateliere, șah, pictură pe față, cântece, dans, teatru, activități educative și multe alte surprize.

Evenimentele sunt organizate cu sprijinul partenerilor Rompetrol – KMG International, Professional Farmaline, Asociația SMILE, Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești, Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, CSM Ploiești și structurilor MAI prezente cu activități pentru copii.

Activități în Republica de sub Castani

Sâmbătă, 30 mai, pe Bulevardul Independenței, copiii vor putea participa la activități permanente la standul Professional Farmaline, în cadrul campaniei „Super Erou al Grijii”. Cei mici pot aduce un ursuleț de pluș pentru a-l trata împreună cu farmacistul și pentru a-l dona. Programul include surprize, baloane și experimente magice.

Tot sâmbătă, de la ora 10:00, este programat Festivalul de Șah în Școală, susținut de Rompetrol. Pe parcursul zilei vor avea loc activități organizate de Asociația SMILE: desenat cu creta, șotron, ghicitori, jocuri cu mingea, mimă, origami, ștafetă, jocuri cu frânghia, limbo, pictură pe față, cântece și dans.

10:00: Festivalul de Șah în Școală

10:00 – 10:30: Desenat cu creta și șotron

10:30 – 11:00: Ghicitori

11:00 – 11:30: Jocuri cu mingea

11:30 – 12:00: Mimă

12:00 – 12:30: Ateliere Origami

12:30 – 13:00: Desenat și Telefonul fără fir cu desene

16:00 – 16:30: Ștafetă

16:30 – 17:00: Jocuri cu frânghia / Limbo

17:00 – 17:30: Pictură pe față

17:30 – 18:15: Cântat

18:15 – 19:00: Dans

Duminică, 31 mai, programul continuă pe Bulevardul Independenței cu activități pentru copii, concertul „Coloricii suntem noi”, spectacolul „Motanul încălțat” al Teatrului de Animație Imaginario, ateliere, jocuri, dans și pictură pe față.

10:00: Concert Coloricii suntem noi

10:00 – 10:30: Jocuri cu mingea

10:30 – 11:00: Ateliere Origami

11:00 – 11:30: Spectacol Motanul încălțat și Ghicitori

11:30 – 12:00: Ștafetă

12:00 – 12:30: Mimă

12:30 – 13:00: Desenat cu creta și șotron

16:00 – 16:30: Jocuri cu frânghia / Limbo

16:30 – 17:00: Pictură pe față

17:00 – 17:30: Desenat și Telefonul fără fir cu desene

17:30 – 18:15: Dans

18:15 – 19:00: Cântat

Activități speciale la Zoo Bucov

Duminică, la Zoo Bucov, în foișorul de lângă adăpostul cămilelor, de la ora 11:00, va avea loc activitatea „Casele oamenilor versus casele animalelor”, cu invitatul special arhitectul Costin Gheorghe. Participarea la eveniment este gratuită, însă se achită biletul de acces în Grădina Zoologică.

Luni, 1 iunie, de la ora 10:30, tot la Zoo Bucov va avea loc „Atelierul copilăriei”, cu surprize pentru cei mici. Intrarea este liberă pentru copiii până în 14 ani inclusiv, în baza unui document doveditor. Copiii sub 14 ani trebuie să fie însoțiți obligatoriu de cel puțin un adult.

Program special pe 1 Iunie

Luni, 1 iunie, pe Bulevardul Independenței, activitățile încep de la ora 10:00. Copiii vor putea participa la jocuri de mimă, desenat, ghicitori, ștafetă, origami, pictură pe față, jocuri cu mingea și cântece.

Între orele 10:00 și 14:00, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Ana Ipătescu, vor fi amenajate zone interactive ale structurilor MAI: IPJ Prahova, ISU Prahova, IJJ Prahova și Gruparea Mobilă de Jandarmi. Vor avea loc ateliere educativ-preventive, expoziții de tehnică și autospeciale, demonstrații specifice și prezentarea profesiilor.

În programul zilei de 1 Iunie sunt incluse și spectacolele „Ferma animalelor” și „Muzicanții din Bremen”, susținute de Teatrul de Animație Imaginario, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant, dar și momente artistice susținute de Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

10:00 – 10:30: Mimă

10:30 – 11:00: Desenat și Telefonul fără fir cu desene

11:00 – 12:00: Spectacol Ferma animalelor și Ghicitori

11:30 – 12:00: Jocuri cu frânghia

12:00: Atelier mânuire marionete

12:00 – 12:30: Ștafetă

12:30 – 13:00: Ateliere Origami

16:00 – 16:30: Concert Coloricii și pisicuța Pis și Desenat cu creta și șotron

16:30 – 17:00: Pictură pe față

17:00 – 17:30: Jocuri cu mingea și Fabis Art School

17:30 – 18:00: Chitara Prahoveană

17:30 – 18:30: Spectacol Muzicanții din Bremen, animație stradală cu personaje de poveste și păpuși gigant

18:15 – 19:00: Cântat

Organizatorii precizează că programul orar are caracter orientativ, iar pe parcursul activităților pot apărea mici decalaje sau întârzieri.