Accident evitat în ultima clipă pe podul de la Gara de Sud din Ploiești [VIDEO]

Camera de bord a unui autoturism a înregistrat un incident periculos din traficul ploieștean.

Filmarea surprinde momentul în care un șofer nu se încadrează corespunzător pe banda de circulație de pe podul de la Gara de Sud, pentru a coborî pe breteaua spre strada Democrației, și îi taie calea unei motocicletă de școală, deși instructorul semnalizase din timp direcția de deplasare.

Potrivit Codului Rutier, șoferul respectiv putea fi amendat cu 2 puncte de penalizare și amendă clasa I, adică 2–3 puncte-amendă, respectiv între 405 și 607,5 lei.