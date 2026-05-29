Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Weekendul prelungit de Ziua Copilului aduce în Ploiești și în județ zeci de evenimente pentru toate vârstele. De la spectacolul aviatic „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow” de la Strejnicu, până la festivaluri, concerte, teatru, robotică, competiții sportive și activități pentru copii, următoarele zile se anunță printre cele mai pline și animate din acest an.

- Publicitate -

„Avioane și Motoare – Ploiești Airshow”

Pe 30 mai , Aerodromul Strejnicu devine din nou locul unde pasiunea pentru motoare prinde aripi. „Avioane și Motoare – Ploiești Airshow”, organizat de Grupul Observatorul Prahovean împreună cu Aeroclubul României, promite cea mai spectaculoasă ediție de până acum.

Vizitatorii vor putea urmări demonstrații aeriene, evoluții ale unor piloți de excepție, parade cu automobile și motociclete clasice, curse între avioane și vehicule terestre, expoziții de robotică și un impresionant foc de artificii la finalul zilei. Intrarea este gratuită.

- Publicitate -

Teatru și concerte în Ploiești

Weekendul începe vineri, 29 mai, cu spectacolul „Funny Money”, programat de la ora 18:30 la Teatrul „Toma Caragiu”, o comedie plină de situații neașteptate și umor.

Tot vineri, de la ora 19:30, la Teatrul Nației are loc lansarea single-ului „ȘAH MAT”, în cadrul concertului „Vicii”, susținut de AlexisOn, Tata John, Shumu, Mihai, Alin și Maga.

Sâmbătă, iubitorii muzicii clasice sunt invitați la Filarmonica „Paul Constantinescu”, unde Nil Mladin va susține recitalul „In The Night”, începând cu ora 19:00.

- Publicitate -

Dancero Competition la Casa de Cultură a Sindicatelor

Casa de Cultură a Sindicatelor găzduiește, în perioada 30-31 mai, cea de-a opta ediție a Dancero Competition, una dintre cele mai importante competiții de dans din țară.

În același weekend, Sala Sporturilor Olimpia devine centrul tehnologiei prin Robotics Summer Fest 2.0, organizat de echipa BraveBots a Colegiului Național „Mihai Viteazul”. Publicul va putea urmări demonstrații și competiții oficiale între echipe de robotică din întreaga țară.

La Sala Polivalentă Blejoi se desfășoară Cupa CRK – Trofeul Dacic la Kendo, competiție care va reuni sportivi din toate categoriile de vârstă.

- Publicitate -

Festival național de folclor la Ploiești

Sala Europa a Consiliului Județean Prahova găzduiește, în perioada 29-30 mai, cea de-a IX-a ediție a Festivalului Concurs Național de Folclor „Cunună de Cântec Românesc”.

După concursurile desfășurate vineri, publicul este invitat sâmbătă, de la ora 17:00, la Gala Laureaților și la recitalurile artiștilor invitați. Accesul este gratuit.

Ploieștiul sărbătorește Ziua Copilului

Evenimentele dedicate celor mici se desfășoară pe tot parcursul weekendului și continuă pe 1 iunie.

- Publicitate -

La Sala Sporturilor Olimpia are loc evenimentul „Zile Magice”, cu ateliere creative, face painting, tatuaje cu sclipici și activități interactive.

Teatrul Nației pregătește un program special cu personaje îndrăgite precum Minnie și Mickey, spectacole și experimente cu gheață carbonică.

Bulevardul Castanilor se transformă într-un tărâm de poveste

Pe 31 mai și 1 iunie, Teatrul „Toma Caragiu”, cu sprijinul Primăriei Ploiești, organizează un amplu program de animație stradală pe Bulevardul Castanilor.

- Publicitate -

Copiii vor avea parte de personaje de poveste, păpuși gigant, jocuri interactive, muzică, dans și numeroase surprize.

Tot de Ziua Copilului, pe 1 iunie revine și festivalul „Copilăria inundă Bătrânul Bulevard”, unul dintre cele mai așteptate evenimente pentru familii, care va transforma Bulevardul Independenței într-un spațiu dedicat spectacolelor, dansului și activităților recreative.