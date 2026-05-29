Scandal la Registrul Comerțului Prahova. Un bărbat și-ar fi lovit colega cu capul în față

Un incident șocant a avut loc, luni, 25 mai, la sediul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Prahova, unde o angajată ar fi fost agresată de un coleg de serviciu.

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Prahova, conflictul ar fi izbucnit după încheierea unei ședințe, când un bărbat, angajat al instituției, i-ar fi aplicat o lovitură unei colege.

Un coleg al celor doi, martor la incident, a sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns polițiștii, care au început verificările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea.

Surse apropiate anchetei susțin că femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție și nici nu a fost necesar transportul acesteia la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În cauză, polițiștii au deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de loviri sau alte violențe. Deocamdată, nu este clar ce a declanșat conflictul dintre cei doi colegi de serviciu.

Ancheta continuă pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care a avut loc incidentul.