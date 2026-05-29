„Împreună pentru Siguranța Copiilor”. Cea mai frumoasă petrecere de 1 Iunie, la Ploiești!

De Ziua Internațională a Copilului, structurile Ministerului Afacerilor Interne din județul Prahova deschid porțile către o lume a curajului, a uniformelor și a aventurii — și îi invită pe cei mici, dar și pe cei mari, să sărbătorească împreună într-un cadru cu totul special.

Evenimentul „Împreună pentru Siguranța Copiilor” va avea loc luni, 1 iunie 2026, pe Bulevardul Independenței din Ploiești (rondul 2), între orele 10:00 și 14:00, și promite patru ore pline de zâmbete, emoție și descoperire.

Organizat de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova, Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova, Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, cu sprijinul Primăriei Municipiului Ploiești, evenimentul va transforma bulevardul într-un spațiu în care copiii pot explora, întreba și trăi, pentru câteva ore, viața unui polițist, jandarm sau pompier.

Standurile interactive de prezentare le vor oferi micilor vizitatori șansa de a se familiariza cu echipamentele și tehnica folosite în misiuni reale, de a urca în autospecialele de intervenție și de a participa la activități pregătite special pentru ei. Polițiști, jandarmi și pompieri prahoveni vor fi alături de copii, cu răbdare, entuziasm și misiunea specială de a le dărui momente de neuitat.

„Te așteptăm cu voie bună, zâmbete și distracție — împreună!”, au transmis reprezentanții MAI.