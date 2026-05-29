Accident pe strada Rudului din Ploiești: un autoturism a fost proiectat într-un panou electric

Un accident rutier s-a produs în dimineața zilei de joi, 29 mai 2026, pe strada Rudului din Ploiești. Două autoturisme s-au ciocnit violent la intersecția cu strada Plăieșilor.

Evenimentul s-a petrecut în jurul orei 06.00, când un autoturism ce se deplasa pe strada Rudului, dinspre Bulevardul Nicolae Iorga către strada Depoului, nu a acordat prioritate la intersecție și a intrat în coliziune cu un alt autoturism care circula regulamentar pe drumul prioritar.

Impactul a fost suficient de puternic încât unul dintre vehicule a fost proiectat într-un panou electric amplasat în apropierea trecerii de pietoni din intersecție. Trei persoane au suferit vătămări corporale ușoare în urma coliziunii și au fost transportate la o unitate medicală pentru îngrijiri și investigații de specialitate.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, astfel că alcoolul a fost exclus din ecuație.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Ploiești continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs accidentul. A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.