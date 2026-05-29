Echipele de robotică infO(1) Robotics, BraveBots și Ro2D2 organizează „Beyond Tomorrow” la Ploiești

Ploieștiul găzduiește, duminică, 31 mai 2026, un eveniment dedicat inspirației, educației și dialogului dintre generații. „Beyond Tomorrow” va avea loc la Palatul Culturii din Ploiești, începând cu ora 11:00, iar accesul publicului este gratuit.

Evenimentul este prezentat drept o inițiativă unică în România și își propune să aducă în fața publicului foști olimpici care vor împărtăși experiențele lor de succes, provocările întâmpinate și lecțiile învățate de-a lungul timpului.

Participanții vor avea ocazia să descopere povești autentice despre performanță și dezvoltare personală, într-un cadru interactiv și motivațional, dedicat atât tinerilor, cât și adulților interesați de educație și evoluție profesională.

„Beyond Tomorrow” este organizat de cluburile școlare Fiecare Voce și Fusion, împreună cu echipele de robotică infO(1) Robotics, BraveBots și Ro2D2, cu sprijinul Universității Petrol-Gaze din Ploiești.

Organizatorii spun că evenimentul își propune să creeze un spațiu deschis pentru învățare și inspirație, încurajând comunitatea locală să privească dincolo de prezent și să îndrăznească să construiască viitorul.

