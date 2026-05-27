Mormânt vechi de 5.000 de ani, descoperit pe șantierul pasajului suprateran de la Băicoi

Un mormânt din perioada timpurie a Epocii Bronzului, vechi de aproximativ 5.000 de ani, a fost descoperit de arheologi pe șantierul pasajului suprateran care va fi construit la Băicoi, la intersecția dintre DN1 și DJ 215.

Potrivit arheologului Alin Frînculeasa, de la Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, în zona cercetată există doi tumuli, unul mare, având în jur de patru metri înălţime, iar altul mai puţin de un metru înălţime, considerați unici în arealul dintre Ploiești și Bănești.

Specialiștii spun că acestea ar aparține elitei comunităților umane care locuiau în zonă în Epoca Bronzului.

În primul tumul cercetat a fost găsit scheletul unui bărbat masiv, care purta și o podoabă la ureche.

Descărcarea arheologică a sitului va continua în următoarele opt săptămâni. Pasajul suprateran de la Băicoi este finanțat prin Programul „Anghel Saligny”.

Vom reveni cu detalii.