„Campionat de scaldat în fântână”, în Parcul Aurora Vest din Ploiești

Miercuri, 27 mai 2026, în Parcul Aurora din zona de vest a Ploieștiului, căldura de afară a îndemnat spre un „campionat de scăldat în fântâna arteziană”, cu toată ironia sintagmei.

- Publicitate -

„Concurenții”, în mare parte copii, supravegheați sau nu de adulți, nu s-au sinchisit nici de regulile de bun-simț civic, nici de pericolele reale pe care le ascunde apa dintr-o astfel de structură. Pentru ei, fântâna decorativă din parc s-a transformat, pur și simplu, în cea mai la îndemână piscină a zilei.

Autoritățile, însă, nu privesc situația cu același umor. Serviciul de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești a transmis un avertisment public clar: fântânile arteziene de pe domeniul public sunt exclusiv elemente decorative urbane — nu bazine de înot, nu locuri de joacă cu apă.

- Publicitate -

Dincolo de degradarea instalațiilor hidraulice și a spoturilor de iluminat subacvatice, pericolul real rămâne altul: riscul de accidentare prin alunecare sau electrocutare este unul concret, nu o simplă formalitate scrisă pe un panou.

SGU face un apel insistent părinților și bunicilor să își supravegheze îndeaproape copiii în apropierea acestor structuri. Totodată, Poliția Locală a fost deja sesizată în acest caz și va interveni ori de câte ori situația o va cere.

Până atunci, „campionatul” continuă — dar miza e prea mare pentru a fi tratată ca pe un joc.