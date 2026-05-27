Ploieștiul devine capitala tinerilor antreprenori: două competiții internaționale de business se vor ține în oraș

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Prahova, organizează două competiții internaționale, dedicate tinerilor care au idei de business-uri. Evenimentele vor avea loc joi și vineri, 28 și 29 mai.

Vor veni la Ploiești zeci de tineri de la școli și universități din România, dar și din Republica Moldova, a declarat pentru Observatorul Prahovean coordonatorul evenimentului, profesorul Simona Lupu.

Tinerii participă joi la un concurs în care își expun ideile de afaceri

Joi, 28 mai, începând cu ora 9:30, la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, se va desfășura concursul Romanian Business Challenge. Evenimentul a ajuns la cea de-a XIV-a ediție.

Potrivit organizatorilor, tinerii se vor întrece în a oferi soluții la diverse provocări, cu care se confruntă firmele din ziua de azi.

Ei își vor expune ideile în fața unui juriu format din specialiști. Aceștia provin din mai multe domenii: CCI Prahova, Academia de Studii Economice București, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii, Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România- filiala Prahova, precum și reprezentanți ai unei instituții bancare.

Vineri, tinerii vor participa la o bursă de mărfuri

Evenimentele continuă joi, 29 mai. Începand cu ora 10:30, Palatul Culturii din Ploiești va găzdui o bursă virtuală de idei de afaceri.

Potrivit prof. Simona Lupu, „tinerii vor amenaja 30 de standuri expoziționale interactive, în cadrul Târgului Internațional al firmelor de exercițiu (Ediția a XIII-a)”.

Elevii și studenții vor simula activitatea a peste 140 de firme din țară și din străinătate. „Ei vor participa la 9 competiții distincte. Au pregătit pentru acest concurs spoturi publicitare, cataloage, materiale de promovare, pagini web, planul de afaceri. Iar în Sala Unirii, tinerii își vor prezenta ideile de afaceri în format Power Point, în fața juriului”, mai spune coordonatorul evenimentului, prof. Simona Lupu.

Ideile de afaceri ale tinerilor vor fi analizate de 25 de evaluatori, printre ei și profesori din învățământul preuniversitar și universitar, reprezentanți ai agenților economici și manageri de firmă.

Organizatorii mai anunță că din județul Prahova, pe lângă elevi de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploiești, vor mai participa tineri de la Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu” Ploiești, Liceul Tehnologic ,,Constantin Cantacuzino” Băicoi, dar și elevi de liceu din Mizil.