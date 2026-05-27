Ploi torențiale, grindină și vijelii în Prahova. ANM anunță rafale de până la 90 km/h la munte

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, 27 mai, o informare meteorologică de instabilitate atmosferică accentuată, valabilă inclusiv pentru județul Prahova. În zona de munte este în vigoare un cod galben de vânt.

- Publicitate -

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) au actualizat prognoza meteo. Meteorologii au emis o informare meteo, dar și un cod galben de vreme rea, după ce miercuri, 27 mai, s-au înregistrat temperaturi de 31 de grade Celsius.

Ploile torențiale, descărcările electrice, vijeliile și grindina vor afecta mai multe zone din județ. Atenționările sunt valabile până joi, 28 mai, ora 21:00.

- Publicitate -

Informare meteo de instabilitate atmosferică în Prahova

Potrivit ANM, în noaptea de miercuri spre joi, vremea va deveni instabilă în Prahova și în alte regiuni din țară. Sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu rafale de 40…60 km/h, dar și averse torențiale, descărcări electrice și căderi de grindină pe arii restrânse.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge la 10…20 l/mp, existând riscul acumulărilor rapide de apă în zonele vulnerabile.

„În intervale scurte de timp (1…3 ore) se vor acumula cantități de apă de 10…20 l/mp. Joi (28 mai) vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării”, a transmis ANM.

- Publicitate -

Cod galben de vânt în zona de munte din Prahova

ANM a emis și un cod galben de vânt pentru zona montană din Prahova, atenționare valabil în intervalul 28 mai, ora 08:00 – 28 mai, ora 21:00.

În zonele montane, spun meteorologii, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50…70 km/h. La altitudini mai mari de 1.800 de metri, rafalele pot atinge 70…90 km/h.

Vreme instabilă în mai multe zone din țară

Joi, vremea va rămâne instabilă în mai multe regiuni din țară. Vântul va continua să sufle cu putere, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea local, în special în cursul după-amiezii și serii.

- Publicitate -

Autoritățile recomandă populației să urmărească actualizările ANM și să evite deplasările în timpul furtunilor puternice.