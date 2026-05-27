Reținut după ce a furat mâncare dintr-un supermarket din Ploiești. Prejudiciu de 1.000 de lei

Autor: Luiza Toboc
Un bărbat în vârstă de 65 de ani a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, marți, 26 mai,  după ce a furat produse alimentare dintr-un supermarket din  Ploiești. Prejudiciul se ridică la aproximativ 1000 de lei.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Grădinari, l-au depista în flagrant pe  bărbatul care avea asupra sa mai multe produse alimentare.

În urma verificărilor efectuate, aceștia au stabilit că bunurile ar fi fost sustrase din incinta unui supermarket din Ploiești cu puțin timp înainte de depistarea suspectului.

Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 1.000 de lei, iar produsele alimentare au fost recuperate și returnate reprezentanților supermarketului.

Bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri, iar după administrarea probatoriului, polițiștii au dispus măsura reținerii acestuia  pentru 24 de ore.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

