Accident feroviar în Ploiești. O locomotivă a lovit un autoturism pe strada Vega

Accidentul feroviar a avut loc miercuri, 27 mai, pe strada Vega din Ploiești. O locomotivă care efectua manevre a lovit un autoturism în care se aflau două persoane. O victimă a avut nevoie de îngrijiri medicale.

UPDATE: Potrivit ISU Prahova, la fața locului au intervenit pompierii Detașamentului 1 Ploiești cu o autospecială de stingere, precum și echipajul de terapie intensivă mobilă SMURD. Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu un echipaj de descarcerare.

„Din fericire, cele două persoane aflate în autoturism s-au autoevacuat înainte de sosirea salvatorilor, fiind conștiente și cooperante. Un ocupant a fost asistat la fața locului de către echipajul SMURD, însă în final a refuzat transportul la spital”, a precizat ISU Prahova.

Știre inițială

Un accident feroviar s-a produs miercuri, 27 mai, pe strada Vega din Ploiești, după ce o locomotivă care efectua manevre a lovit un autoturism. La fața locului au intervenit echipaje Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, dar și echipaje medicale.

Potrivit primelor date, în mașină se aflau două persoane, iar una dintre victime a necesitat îngrijiri medicale. În cauză au loc cercetări pentru a se stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul feroviar din Ploiești.