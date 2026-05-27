Val de căldură la Ploiești, cu temperaturi de 31 de grade Celsius. Când revin ploile în Prahova

Locuitorii din Ploiești vor avea parte de o schimbare bruscă a vremii la finalul lunii mai. Meteorologii au anunțat un episod de vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă. Temperaturile vor urca miercuri, 27 mai, până la 31 de grade Celsius, însă căldura nu va dura mult. Începând de joi, vremea se răcește accentuat, iar ploile torențiale revin în Prahova.

Temperaturi de vară la Ploiești

Potrivit prognozei meteorologice, miercuri, 27 mai, la Ploiești sunt anunțate temperaturi specifice mai degrabă sezonului estival. Maximele vor atinge 31 de grade Celsius, valori cu mult peste media normală pentru finalul lunii mai.

Meteorologii precizează că vremea va fi predominant frumoasă în prima parte a zilei, cu perioade însorite și un disconfort termic ușor accentuat în zonele urbane. Temperaturile minime din timpul nopții vor coborî până la aproximativ 17 grade Celsius.

Ploile torențiale revin în Prahova

După episodul de căldură, vremea se schimbă radical. Începând de joi, 28 mai, temperaturile vor scădea semnificativ. Maximele nu vor mai depăși 21 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 11 grade Celsius.

În plus, meteorologii anunță revenirea ploilor torențiale în Prahova unde sunt așteptate averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului, în special după-amiaza și seara.

Instabilitatea atmosferică se va menține și în prima parte a săptămânii viitoare, când sunt posibile noi episoade de precipitații abundente în mai multe localități din județ.

Cum va fi vremea la munte

În zona montană din Prahova vremea va cunoaște schimbări importante în următoarele zile. Miercuri, 27 mai, temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 19 grade Celsius, însă răcirea vremii se va resimți rapid.

Joi, 28 mai, maximele nu vor mai depăși 12 grade Celsius, iar temperaturile minime vor coborî până la 3 – 4 grade Celsius. În plus, la munte sunt anunțate ploi pe parcursul mai multor zile consecutive.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), săptămâna viitoare va aduce averse aproape zilnice în zonele montane, iar temperaturile maxime se vor menține între 11 și 13 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru începutul lunii iunie

Primele zile din luna iunie vor aduce o vreme instabilă în mare parte din țară. Meteorologii estimează alternanțe între perioadele calde și episoadele cu ploi abundente, în special în regiunile de deal și de munte.

În Prahova, temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei după răcirea anunțată la finalul acestei săptămâni, însă șansele de precipitații vor rămâne ridicate și la începutul lunii viitoare.