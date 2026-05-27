Valea Prahovei, aproape plină de Rusalii: hotelurile din Sinaia și Azuga, ocupate în proporție de până la 90%

Valea Prahovei se află și anul acesta la mare căutare, în minivacanța de Rusalii (30 mai – 1 iunie). Potrivit Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova, gradul de ocupare variază între 70% și 90%, în funcție de stațiune, categorie și tipul unității de cazare.

Hotelurile mari, de 3 și 4 stele, din Sinaia și Azuga, sunt cele mai căutate. Asta în ciuda faptului că prețurile au crescut cu 10%–20%, comparativ cu anul trecut. Acestea oferă de obicei mic dejun, acces SPA sau pachete tematice.

„Creșterea este influențată de costurile operaționale, cererea ridicată pentru weekendurile prelungite și orientarea turiștilor către servicii premium”, mai notează APDT Prahova.

La Hotel Internațional din Sinaia, de 4 stele, sejurul în perioada 30 mai – 1 iunie costă aproximativ 1500 de lei camera dublă.

Și Hotel Sinaia de 4 stele a pregătit un pachet special pentru întreaga familie. Acesta include 2 nopți de cazare cu mic dejun inclus, cină festivă cu muzică live pe 31 mai, activități pentru copii și 10% reducere la serviciile de masaj. Pachetul este sold-out, întreg hotelul fiind ocupat.

Asta în timp ce pensiunile și vilele independente au un ritm de rezervare mai moderat. Potrivit APDT Prahova, „tendința continuă evoluția observată în 2025 și începutul lui 2026, când turiștii au preferat hotelurile cu SPA, piscină și servicii integrate”.

Și în stațiuni precum Bușteni și Azuga, multe hoteluri au deja rezervări consistente pentru weekendul 30 mai – 1 iunie 2026.

Ce e drept, la Azuga prețurile sunt ceva mai mici în comparație cu Sinaia. La Hotel Lux Garden, de 5 stele, vei scoate din buzunar 900 de lei camera dublă, pentru respectiva perioadă.

„În ciuda prețurilor mai ridicate, interesul pentru Valea Prahovei rămâne puternic datorită apropierii de București, evenimentelor organizate în județ și vremii favorabile de început de vară”, mai anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova.