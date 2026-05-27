De ce a ajuns benzina mai scumpă decât motorina

Prețul benzinei continuă să crească, iar în unele stații diferența față de motorină a ajuns la aproape 20 de bani pe litru.

Potrivit aplicației Monitorul Prețurilor, dezvoltată de Consiliul concurenței, în urma modificărilor de preț operate marți, motorina standard la Ploiești între 9,53 de lei litru la Rompetrol și 9,59 de lei la OMV Petrom.

În schimb, benzina standard a ajuns la 9,52 lei/litru în stațiile Rompetrol, 9,47 la Petrom și 9,53 de lei la Mol.

Evoluția prețurilor este neobișnuită deoarece, în mod tradițional, motorina eeste de obicei mai scumpă decât benzina.

Surse din piață au confirmat pentru Observatorul Prahovean că una dintre explicațiile vehiculate în piață ține de disponibilitatea stocurilor, dar și de modul în care companiile trebuie să se încadreze în limita de adaos comercial impusă prin ordonanță.

Practic, operatorii lucrează lunar pe estimări privind volumele, costurile și marjele, iar spre finalul lunii pot apărea ajustări de preț, astfel încât media adaosului practicat să nu depășească pragul permis raportat la perioada de referință din anul anterior.

În acest context, diferențele de preț dintre benzină și motorină pot fi influențate nu doar de cotațiile internaționale, ci și de corecțiile comerciale făcute pentru respectarea plafonului de adaos. În plus, în România, acciza este mai mare la benzină decât la motorină.

La acest factor se adaugă cererea mai mare de benzină înainte de sezonul de vară, cotațiile internaționale și marjele de rafinare diferite.

În ceea ce privește cotațiile internaționale, de la începutul lunii mai, prețurile spot la motorină în Europa au scăzut cu 44 dolari pe tonă, în timp ce cele la benzină, după o scădere înregistrată pe 7 mai, s-au apreciat cu 127 dolari pe tonă, notează profit.ro.