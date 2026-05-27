Marina Luca a câștigat Chefi la cuțite 2026

Marina Luca este câștigătoarea sezonului 17 al emisiunii Chefi la cuțite 2026, difuzată de Antena 1. Finala competiției culinare a avut loc marți seară, 26 mai, iar concurenta din echipa lui chef Alexandru Sautner a plecat acasă cu trofeul și premiul de 30.000 de euro.

Marina Luca a primit, la preselecții, Cuțitul de aur din partea lui chef Alexandru Sautner, ceea ce i-a asigurat un loc în echipa acestuia. Pe parcursul sezonului, concurenta a ajuns până în marea finală, unde s-a impus în fața celorlalți finaliști.

În finala sezonului 17 au intrat patru concurenți din echipele conduse de chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu. Ceilalți finaliști au fost Alexandru Dodoaia, Vladimir Popa și Ștefan Turian, potrivit Libertatea.

Marina Luca are o experiență de peste 10 ani în bucătărie și este chef patiser. Potrivit Libertatea, ea s-a născut la Călărași, în Republica Moldova, a trăit până la 14 ani în satul Horodiște, iar apoi s-a mutat la Chișinău.

După câștigarea competiției, Marina Luca a declarat că nu îi vine să creadă că a reușit și că speră că și-a făcut mama mândră, dar și că a inspirat mulți oameni.