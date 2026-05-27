Un tânăr din Râfov este de negăsit. Familia și poliția fac apel la cetățeni

Polițiștii prahoveni caută un tânăr de 22 de ani, pe numele Badea Ionuț Marius. Acesta a dispărut voluntar de la domiciliul său din comuna Râfov, sat Palanca.

Mama sa a sesizat Secţia de Poliție Puchenii Mari, marți, 26 mai, după ce fiul său nu a mai revenit la domiciliu.

Tânărul are aproximativ 180 cm înălțime, aproximativ 60 kg, ochi albaștri, păr blond, tuns scurt.

La momentul plecării, acesta purta pantaloni de tip jeans de culoare deschisă, un tricou și adidași de culoare gri-alb.

Dacă l-ați văzut sau dețineți informații despre locul unde s-ar putea afla, sunați la 112 sau prezentați-vă la cea mai apropiată unitate de poliție.