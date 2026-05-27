Circulație restricționată temporar astăzi pentru parada Youth Fest – Petroliada UPG la Ploiești. Ce tronson este afectat

Șoferii din Ploiești trebuie să se aștepte miercuri, 27 mai, la restricții de trafic pe unul dintre cele mai circulate artere din municipiu. Comisia Municipală pentru Transport și Siguranța Circulației a aprobat închiderea temporară a circulației pe o bandă, pe tronsonul Hipodrom – sens giratoriu Bariera București – UPG, pentru desfășurarea paradei Youth Fest – Petroliada UPG Ploiești.

Potrivit Primăriei Ploiești, măsura este valabilă miercuri, 27 mai, în intervalul orar 14:00 – 15:00. Restricțiile vor afecta circulația pe ruta Hipodrom – sensul giratoriu de la Rompetrol (Bariera București), atât pe sensul de deplasare spre Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, cât și la întoarcere.

Autoritățile au decis ca traficul să fie restricționat pe câte o bandă de circulație, pentru a permite desfășurarea în siguranță a paradei organizate în cadrul evenimentului Youth Fest – Petroliada UPG Ploiești.

Traseul afectat de închiderea temporară a circulației

Zona vizată de restricții include o bandă de circulație pe traseul: Hipodrom Ploiești – sens giratoriu Bariera București – Universitatea Petrol-Gaze (UPG) Ploiești.

În intervalul menționat, șoferii pot întâmpina întârzieri și trafic îngreunat, în special în apropierea sensului giratoriu de la Rompetrol și în zona de acces către UPG.

Recomandări pentru șoferii din Ploiești

Reprezentanții Primăriei Ploiești au anunțat că Biroul Rutier al Poliției Municipiului Ploiești, împreună cu Poliția Locală Ploiești, vor supraveghea respectarea restricțiilor de circulație și vor dirija traficul pentru evitarea blocajelor.

Pentru a evita ambuteiajele și întârzierile în trafic, autoritățile recomandă conducătorilor auto să utilizeze aplicația Waze sau alte aplicații de navigație care oferă informații actualizate despre trafic și rute alternative.

Șoferii care tranzitează zona Bariera București – UPG sunt sfătuiți să își planifice din timp traseul și să ia în calcul rute ocolitoare în intervalul 14:00 – 15:00.