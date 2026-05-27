Cât vor plăti șoferii pentru 30 de minute în parcările publice din Ploiești – PROIECT

Șoferii din Ploiești ar putea avea posibilitatea să plătească mai puțin pentru opririle de scurtă durată în parcările publice cu plată. Un proiect de hotărâre care va fi supus votului joi, 28 mai, în Consiliul Local, propune introducerea unui tarif de 2 lei pentru 30 de minute.

În prezent, la Ploiești există doar tarif de parcare pentru o oră, respectiv 4 lei/oră/loc de parcare, TVA inclus, fapt care a generat o serie de nemulțumiri în rândul șoferilor care folosesc parcările publice doar pentru opriri rapide.

Astfel, șoferii care staționează doar câteva minute sunt obligați să achite contravaloarea unei ore întregi de parcare, indiferent dacă rămân 10, 20 sau 30 de minute.

Potrivit inițiatorilor proiectului, această situație a generat numeroase reclamații din partea ploieștenilor. „Tariful minim actual, pe oră, este perceput ca fiind împovărător pentru opriri de scurtă durată”, se arată în documentația proiectului.

Ce tarif nou ar putea fi introdus în parcările publice din Ploiești

Proiectul aflat pe ordinea de zi a Consiliului Local propune introducerea unui nou tarif: 2 lei/30 minute/loc de parcare, TVA inclus. Noul tarif ar urma să fie aplicat în parcările publice cu plată de pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești.

Tariful actual de 4 lei/oră nu va fi eliminat, ci va rămâne valabil pentru staționările mai lungi.

Ce se întâmplă cu tariful pentru parcarea de pe strada Cuza Vodă

Conform proiectului, excepție de la noua regulă va face parcarea supraterană de pe strada Cuza Vodă. Pentru această parcare, sistemul de tarifare va rămâne neschimbat.

Astfel, în această parcare, potrivit hotărârii Consiliului Local din septembrie 2025, tariful rămâne de 5 lei/oră/loc parcare, cu T.V.A.

Cum este justificat tariful de 2 lei pentru 30 de minute

Aleșii locali susțin că măsura vine în sprijinul șoferilor și are legătură cu scăderea puterii de cumpărare. În referatul proiectului se precizează că în ultima perioadă au fost primite numeroase sesizări din partea cetățenilor care consideră că plata unei ore întregi este prea mare pentru „opriri rapide”.

Proiectul privind introducerea tarifului de 2 lei pentru 30 de minute în parcările publice din Ploiești va fi supus votului în ședința Consiliului Local programată joi, 28 mai.