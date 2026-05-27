Vodafone și Telekom Mobile fuzionează la 30 iunie. Ce se schimbă pentru clienți

Vodafone a anunțat astăzi că fuziunea cu Telekom România Mobile Communications, companie achiziționată în octombrie 2025, este stabilită pentru 30 iunie 2026. După această dată, Telekom Mobile va înceta să mai existe ca entitate juridică separată, iar toate drepturile și obligațiile vor fi preluate de Vodafone.

- Publicitate -

Procesul vine după finalizarea tranzacției prin care Vodafone și Digi au preluat Telekom Mobile. Vodafone a dobândit controlul asupra Telekom România, preluând majoritatea angajaților, clienții postpaid și business, rețeaua de magazine și mare parte din infrastructura tehnică. Clienții prepaid și anumite active au fost preluate de Digi România.

Reprezentanții Vodafone susțin că abonații vor beneficia în continuare de serviciile actuale, dar și de acces la o rețea mobilă îmbunătățită. Compania anunță, totodată, o interacțiune mai simplă pentru clienți, prin consolidarea punctelor de contact, inclusiv magazine, call center și mediul digital.

- Publicitate -

În urma preluării Telekom Mobile, Vodafone a ajuns la 8,44 milioane de clienți în România la 31 martie 2026, față de 6,07 milioane la finalul anului fiscal anterior.