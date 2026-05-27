Fântâna arteziană din Parcul Eminescu din Ploiești, vandalizată la mai puțin de o lună de la inaugurare

Fântâna arteziană din Parcul Eminescu din Ploiești, repusă în funcțiune cu mai puțin de o lună în urmă, a ajuns deja în situația de a necesita intervenții de urgență. Echipele tehnice ale Serviciului de Gospodărire Urbană (SGU) Ploiești au intervenit miercuri, 27 mai 2026, pentru a remedia pagubele produse de acte de vandalism care au deteriorat atât mecanismele, cât și estetica acestui punct de atracție al parcului.

Potrivit reprezentanților SGU, angajații societății sunt nevoiți să scoată o cantitate mare de pietre aruncate în bazinul fântânii și să înlocuiască spoturile luminoase decorative, deja distruse de diverse persoane certate cu legea și cu bunul simț.

Nu vorbim despre uzură naturală, nu vorbim despre vreme rea sau despre materiale de proastă calitate. Vorbim despre oameni care au ales, în mod deliberat, să deterioreze un bun care aparține tuturor.

Fântânile arteziene nu sunt proprietatea nimănui în particular, și tocmai de aceea sunt proprietatea fiecăruia dintre noi. Ele sunt ridicate cu bani publici, în caz că pierdeți asta din vedere, și sunt întreținute tot cu bani și cu mult efort. Sunt gândite pentru a oferi puțină frumusețe și răcoare în zilele caniculare ale verii. Să le distrugi înseamnă să furi, practic, dintr-un bun comun.

SGU Ploiești îndeamnă cetățenii să protejeze dotările urbane și să sesizeze organele de ordine ori de câte ori surprind acte de vandalism în parcurile orașului.

În cazul în care observați astfel de bunuri publice vandalizate, apelați Poliția Locală Ploiești. Agenții sunt obligați să intervină.