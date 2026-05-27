Bărbat prins de polițiști în pădurea din Drajna cu o cantitate uriașă de lemn tăiat ilegal

Un bărbat de 58 de ani a fost prins de polițiști în fondul forestier din comuna Drajna, în timp ce transporta material lemnos cu ajutorul unui vehicul. Pe surse, este vorba despre aproximativ 1.600 de metri cubi de lemn de plop tăiați ilegal.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Drajna au intervenit pe 26 mai, în baza unor informații operative, iar în urma verificărilor au stabilit că bărbatul ar fi tăiat și sustras material lemnos din fondul forestier.

La fața locului s-au deplasat și reprezentanții Ocolul Silvic Vălenii de Munte, care au inventariat cantitatea de lemn găsită.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru tăiere fără drept de arbori și furt de arbori, conform prevederilor Legii nr. 331/2024, iar cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale.