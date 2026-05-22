Schimb de experiență între viitori polițiști din Germania și elevii de la Școala de Agenți din Câmpina

O delegație formată din studenți ai Universității de Poliție din Hahn, Germania, s-a aflat la Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina , în perioada 17–22 mai 2026, pentru un schimb de experiență.

Vizita s-a desfășurat în cadrul Programului de cooperare dintre Ministerul Afacerilor Interne al României și Ministerul de Interne, pentru Sport și Infrastructură al landului Renania-Palatinat (Hahn, Republica Federală Germania), transmite Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, într-un comunicat de presă.

„În data de 21 mai 2026, delegația a participat la activități organizate în cadrul Serviciului de Pregătire Profesională al Inspectoratului Județean de Prahova.

Demersul a reflectat angajamentul instituției noastre pentru promovarea schimbului de experiență, a cooperării internaționale și a standardelor moderne de pregătire profesională în domeniul aplicării legii.

Programul activităților a inclus prezentarea modului de organizare și desfășurare a activităților de pregătire profesională, demonstrații privind tehnici și tactici polițienești utilizate în activitatea curentă, exerciții practice și sesiuni de schimb de experiență între participanți, prezentarea activităților operative și a misiunilor desfășurate de polițiștii prahoveni”, se mai arată în comunicatul IPJ Prahova.