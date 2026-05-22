Încă o plecare de la Petrolul, după finalul tensionat de sezon EXCLUSIV

Petrolul a scăpat miraculos de barajul de retrogradare/menținere în SuperLiga României, dar parcursul modest din ultimul sezon nu va rămâne fără urmări în vestiarul de la Ilie Oană. Noul campionat va fi abordat cu un lot semnificativ schimbat, lista plecărilor de la echipă îngroșându-se în fiecare zi.

După Ricardinho, plecat acasă în Portugalia, și Roche, care a ajuns la final de contract și are alte opțiuni, alți fotbaliști se pregătesc să-și facă bagajele. Observatorul Prahovean a anunțat deja că angajamentul lui Abat Aymbetov nu va fi prelungit, dar kazahul nu este singurul în această situație.

Ghanezul Nana Boateng nu mai rămâne la Petrolul

Nici ghanezul Nana Boateng nu va continua la Petrolul. Campion cu CFR Cluj, în 2022, mijlocașul defensiv s-a transferat în Coreea de Sud, pentru două milioane de euro. El a venit la Petrolul în ianuarie, dar în cele patru luni scurse ulterior a bifat numai 81 de minute. Iar de la venirea lui Mehmet Topal ca antrenor, Boateng a jucat un singur minut.

Născut la Accra, în Ghana, Bismark Adjei-Boateng și-a făcut junioratul la Manchester City, club cu care s-a aflat sub contract până la începutul lui 2017, iar de-a lungul carierei a mai evoluat la Stromgodset (Norvegia), Colorado (SUA) și KUPS (Finlanda). Pe lângă titlul câștigat cu CFR, el mai are în CV titlul in Norvegia, eventul campionat-cupa în Coreea de Sud, precum și Cupa Finlandei.

În vârstă de 32 de ani, Boateng are contract până în vară cu o clauză de prelungire, care în condițiile date nu va fi activată de club.

Clubul așteaptă răspunsul lui Mehmet Topal

Cu Ricardinho, Roche, Guilherme, Mateiu, Aymbetov și Boateng, plecări certe, plus Rareș Pop și Ignat, care revin la Rapid, lista celor care vor părăsi clubul va fi definitivată după ce Mehmet Topal va oferi un răspuns cert în privința ofertei pe care i-a făcut-o Petrolul. Oficialii clubului speră ca turcul să accepte să continue la Ploiești și să fie cel care va pune bazele unui lot mai tânăr și mai competitiv.

În cazul în care Topal va confirma ca viitor antrenor, acesta va decide pe cine se va mai baza din actualul lot. Reunirea echipei este prognozată pentru 10 iunie, iar campionatul viitor începe în weekendul 17-19 iulie 2026.