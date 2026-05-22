Fetele de la Prahova Ploiesti joacă Sferturile Ligii Elitelor Junioare U17!

Junioarele U17 de la Prahova Ploiesti impresionează prin rezultate si in această editie a sezonului de fotbal feminin.

Prahovencele s-au calificat, premieră pentru fotbalul feminin din judet, în Sferturile de finală ale Ligii Elitelor Junioare U17, fiind clasate în acest moment intre primele opt echipe de junioare sub 17 ani din România, din 50 de echipe care au luat startul competitiei in acest sezon.

Un parcurs excelent pentru fetele de la Prahova Ploiesti in acest sezon al Campionatului National de Fotbal Feminin Junioare U17.

Junioarele au reusit 16 victorii in acest sezon, marcand 162 de goluri, 85 dintre acestea fiind marcate doar de Ruxandra Nedelescu, căpitanul junioarelor U17, golgheter absolut in acest sezon in toate competitiile de fotbal feminin din România.

Fetele de la Prahova Ploiesti joacă vineri, 22 mai, de la ora 18.00, pe stadionul Municipal din Odorheiul Secuiesc, partida contând pentru sferturile de finală ale Ligii Elitelor Junioare U17, contra Vasas Femina, echipă care are in componentă mai multe jucătoare care joacă la echipa de senioare a clubului, in SuperLiga Feminină.

Stafful echipei a decis să pregătească meciul în cantonament la Târlungeni, pentru a le asigura junioarelor toate conditiile necesare pentru abordarea unei astfel de partide.

Fetele care au reusit clasarea in primele opt echipe de junioare U17 la fotbal feminin din România sunt:

Maria Bobăilă

Ioana Panait

Măriuca Tătaru

Maria Arsene

Diana Toma

Maria Bîrnea

Natalia Ciobanu

Ioana Ghencea

Ruxandra Nedelescu (capitan al echipei)

Alesia Hariton

Andrada Ion

Bianca Savu

Denisa Zeca

Antonia Giura

Antrenorii fetelor sunt Adrian Teodorescu si nou cooptată in stafful clubului- Valentina Petre, iar antrenorii de portari sunt Catalin Popa si Andreea Florescu.

Performanțele fotbalistice ale junioarelor de la Prahova Ploiesti impresionează cu atât mai mult cu cât multe dintre jucătoarele clubului au povesti de viață, usor atipice, am putea spune, pentru sportul de performanță.

Povesti de succes cu adolescente pasionate de fotbal

Spre exemplu, Andrada Ion a inceput fotbalul în urmă cu doar un an, fiind descoperită pe terenul de sport al Scolii nr 19 din Ploiesti. Andrada invată si locuieste impreună cu familia în cartierul Mimiu, provenind dintr-o familie cu zece copii. Chiar dacă iubeste fotbalul, Andrada isi vede si de scoală, lăudându-se cu media 10 la matematică.

Iar la capitolul pasiune pentru fotbal putem să punctăm si cu portărița Maria Bobăilă, care face săptămâna naveta de la Alba Iulia pentru a apăra poarta prahovencelor. Postul deficitar in toate cluburile de fotbal feminin din România este cel de portar, iar din acest motiv Maria este incurajată de părinți în colaborarea cu Prahova Ploiesti, chiar dacă este clasa a 8a si se pregăteste de Evaluarea Natională.

„ Am primit oferta dlui Teodorescu de a veni la Prahova Ploiesti, intelegerea fiind ca să fac antrenamentele de portar acasă la Alba Iulia. Este obositor pentru că facem cinci ore pe drum vinerea sau joi seară si alte cinci la intoarcere duminică după meciuri. Dar este un club construit ca o familie, fetele m-au primit cu bratele deschise si nici nu imi pot inchipui ca as putea colabora cu un alt club. A fost un an dificil pentru ca fiind clasa a 8 a a trebuit să fac loc in program si pentru pregatirile suplimentare la română si matematică, necesare pentru examenele de la Evaluarea Natională”, ne-a spus Maria care joi după amiază a trecut cu succes si probele la limba engleză, necesare pentru o posibilă clasă a 9 a cu profil bilingv.

Si Ruxandra Nedelescu, căpitanul Junioarelor U17, este elevă în clasa a 8 a, pregătindu-se si ea pentru Evaluarea Natională. Componentă a Lotului National de Junioare U15, Ruxi a ajuns abia astăzi în cantonamentul de la Târlungeni, după ce a susținut probele sportive pentru clasa cu profil vocational de la Colegiul National Mihai Viteazul din Ploiesti.

Vă reamintim că fetele de la Prahova Ploiesti sunt campioane nationale la U15 in sezonul 2024-2025.

Mult succes fetelor în meciul de la Odorheiul Secuiesc si sperăm să continuati performanțele si de ce nu să mergeți în Semifinalele Ligii Elitelor Junioare U17!