S-a rătăcit după ce a plecat să se plimbe cu bicicleta. Cum a fost găsit copilul din Bușteni, căutat de 80 de persoane

Autoritățile de pe Valea Prahovei au fost în alertă duminică, 17 mai, după ce o femeie a reclamat polițiștilor dispariția fiului, în vârstă de 12 ani.

La căutări au fost mobilizate aproximativ 80 de persoane, respectiv polițiști, jandarmi, pompieri din cadrul I.S.U. Prahova, salvamontiști și polițiști locali.

După o noapte întreagă de căutări, copilul a fost găsit luni dimineață, de către un echipaj al Grupării de Jandarmi Mobile „Matei Basarab” Ploiești, implicat în acțiunile de căutare.

„Imediat după sesizare, au fost constituite echipe de căutare, fiind efectuate verificări și activități în zonele frecventate de minor, respectiv în zona aferentă Pârtiei Kalinderu, precum și în zona împădurită din apropierea telecabinei Bușteni”, au transmis autoritățile.

„Minorul, care corespundea semnalmentelor transmise autorităților, a fost observat în timp ce mergea singur pe strada Principală din oraș. Acesta era obosit, cu hainele pline de noroi, și le-a declarat jandarmilor că s-a rătăcit după ce a plecat cu bicicleta la plimbare și ar fi urmat o altă persoană. În momentul în care a fost găsit, copilul nu avea nicio bicicletă asupra sa.

Jandarmii l-au condus la sediul Poliției Bușteni, unde s-a confirmat că este minorul dat dispărut”, au mai precizat reprezentanții MAI.

Acesta a fost examinat de personal medical de specialitate, fără a fi constatate urme de violență sau indicii că ar fi fost victima vreunei infracțiuni, băiatul declarând faptul că a plecat voluntar.

Inspectoratul de Poliție Județean Prahova mulțumește tuturor structurilor implicate pentru sprijinul acordat în desfășurarea activităților de căutare.