Accident pe A3 București – Ploiești. Trafic restricționat spre Capitală

Un accident rutier s-a produs pe autostrada A3 București – Ploiești, la kilometrul 31, în zona localității Snagov, județul Ilfov.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române, în accident au fost implicate trei autoturisme, pe sensul de mers către Capitală.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.

Circulația rutieră este restricționată pe banda 2 a direcției Ploiești – București, traficul desfășurându-se pe banda 1 și pe banda de urgență. Valorile de trafic sunt ridicate.

Reluarea circulației în condiții normale este estimată în jurul orei 08:30.