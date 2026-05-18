Hidroelectrica, aproape de autorizarea primului parc solar flotant

Hidroelectrica este aproape de autorizarea primului său parc solar flotant, denumit CEF Nufărul, un proiect pilot care ar urma să fie amplasat pe râul Olt. Proiectul de decizie privind acordarea autorizației de înființare se află pe ordinea de zi a Comitetului de Reglementare al ANRE.

Sistemul fotovoltaic flotant va avea o putere totală instalată în panouri de 10 MW și ar urma să producă aproximativ 13,4 GWh/an. Proiectul prevede utilizarea unor panouri fotovoltaice de 620 Wp și invertoare de 100 kW. Racordarea la Sistemul Energetic Național se va face prin intermediul a patru posturi de transformare, conectate la stația electrică a Centralei Hidroelectrice Ipotești, potrivit Romania Curată.

Hidroelectrica a semnat, în iulie 2025, contractul pentru sistemul flotant de panouri fotovoltaice cu firma românească Waldevar. Investiția este prevăzută pe luciul lacului de acumulare care deservește Centrala Hidroelectrică Ipotești, din județul Olt. Valoarea contractului este de 39,25 milioane de lei, fără TVA, iar durata de implementare este de 14 luni de la semnarea contractului.

După emiterea autorizației de înființare de către ANRE, dezvoltatorul trebuie să facă dovada finanțării pentru construcția capacității energetice.

Potrivit România Curată, investițiile în panouri solare flotante și stocare sunt prezentate de specialiști și organizații civice ca alternativă la proiectele hidroenergetice mari, începute în perioada comunistă, care pot afecta râuri și arii naturale protejate.

Sursa citată notează că sistemele fotovoltaice flotante pot reduce evaporarea apei din bazinele existente și pot beneficia de costuri mai mici de racordare la rețea, în cazul Hidroelectrica, deoarece amenajările hidroenergetice sunt deja conectate.