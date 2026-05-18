Bărbat în vârstă de 70 de ani lovit de mașină pe strada Cameliei din Ploiești

Un bărbat în vârstă de 70 de ani a fost rănit și transportat la spital în urma unui accident rutier produs pe strada Cameliei din Ploiești, luni dimineață.

Potrivit primelor informații transmise de Poliție, un bărbat în vârstă de bărbat de 40 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Cameliei din municipiu, ar fi acroșat un bărbat de 70 de ani, care, în calitate de pieton s-ar fi angajat în traversarea sectorului de drum.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a pietonului, care a fost transportat la unitatea medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Victima se traversa strada neregulamentar.

Conducătorul autovehiculului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.