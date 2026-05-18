OMS a declarat stare de urgență sanitară globală din cauza unui focar de Ebola în Africa

Organizația Mondială a Sănătății a declarat duminică, 17 mai, urgență sanitară globală, din cauza unui focar de Ebola în Congo și Uganda. Este practic cel mai înalt nivel de alertă emis de OMS, înaintea instituirii unei pandemii la nivel global.

- Publicitate -

Până în prezent au fost raportate peste 300 de cazuri suspecte și 88 de decese.

A treia oară în istorie când este detectată această tulpină

Focarul este cauzat de virusul Bundibugyo, o variantă rară a bolii Ebola. În momentul de față nu există tratamente sau vaccinuri aprobate pentru eradicarea bolii.

- Publicitate -

Este a treia oară în istorie când această tulpină este detectată. Se întâmplă după epidemiile din Uganda în 2007-2008 și din Congo în 2012.

Răspândire extrem de rapidă

OMS avertizează că răspândirea geografică rapidă arată că focarul real este „potențial mult mai mare decât cel detectat și raportat în prezent”.

Potrivit specialiștilor, Ebola se transmite exclusiv prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane simptomatice, nefiind transmis pe calea aerului.

- Publicitate -

O echipă formată din 35 de experți OMS și ai Ministerului Sănătății din Congo a ajuns deja în provincia Ituri. Au adus cu ei șapte tone de provizii și echipamente medicale de urgență.

Specialiștii spun că virusul prezintă riscuri pentru țările vecine. De altfel, Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA a emis un avertisment de călătorie. Agenția monitorizează punctele de intrare în țară. În paralel lucrează la suplimentarea personalului său din Congo, unde are deja un birou cu 30 de angajați.