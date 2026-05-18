Bărbat înjunghiat în gât într-o stație de autobuz din Ploiești

Un bărbat a fost înjunghiat în gât în plină zi, într-o stație TCE din Ploiești. Agresorul a fost reținut la scurt timp, iar ulterior arestat preventiv pentru 30 de zile.
Marți, 13 mai 2026, în jurul orei 16:40, un bărbat l-a atacat cu un cuțit pe un altul, în timp ce se aflau într-o stație TCE de pe strada Gheorghe Grigore Cantacuzino din Ploiești.
Victima a suferit o plagă deschisă la nivelul gâtului, care necesită între 6 și 7 zile de îngrijiri medicale.
Suspectul a fost reținut în aceeași zi pentru 24 de ore de polițiștii de la Secția 3 din cadrul IPJ Prahova.
A doua zi, 14 mai, procurorul de caz a pus în mișcare acțiunea penală față de suspect și a solicitat arestarea preventivă pentru 30 de zile. Judecătorul de drepturi și libertăți de la Judecătoria Ploiești a admis propunerea, dispunând arestarea inculpatului.
Acesta este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe, cu circumstanțe agravante, dosarul fiind instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiești.
Potrivit unor surse apropiate anchetei, atât victima cât și agresorul ar fi oameni ai străzii.
Conform legii, punerea în mișcare a acțiunii penale nu echivalează cu stabilirea vinovăției, principiul prezumției de nevinovăție rămânând aplicabil pe tot parcursul procesului penal.
