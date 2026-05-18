Eva Ștefania are nevoie de sprijin pentru o intervenție care nu mai poate fi amânată

După investigații și controale repetate, medicii au confirmat diagnosticul: o malformație cardiacă congenitală — o „gaură în inimă” care afectează circulația normală a sângelui și pune o presiune uriașă pe inima fragilă a Evei, o fetiță din Prahova.

De atunci, fiecare zi vine cu teamă. Episoadele în care fetița rămâne fără aer, se învinețește sau obosește rapid au devenit parte din realitatea familiei. În locul unei copilării liniștite, Eva duce o luptă pentru fiecare respirație.

Medicii au avertizat familia că intervenția cardiacă nu mai poate fi amânată. Fără operație, există riscul ca starea Evei să se agraveze, iar inima și plămânii ei să fie afectați ireversibil. Pentru Eva, această intervenție nu înseamnă doar un tratament — înseamnă șansa la o viață normală, șansa de a crește, de a alerga și de a respira fără teamă.

„Când îți vezi copilul fără aer, nu mai există planuri, nu mai există liniște. Există doar frica și întrebarea: cum îl salvez?”, spune Alina, mama Evei. „Am trăit cu speranța că va fi mai bine, am mers la controale, am urmat tratamente, am așteptat. Acum ni s-a spus clar că intervenția nu mai poate fi amânată.”

Cazul Evei Ștefania este susținut de Asociația „Salvează o inimă”, care lansează un apel public de solidaritate pentru acoperirea costurilor medicale și a îngrijirilor necesare. Campania este deschisă atât către persoane fizice, cât și către companii care doresc să se implice direct.

„Eva Ștefania luptă pentru ceva ce mulți dintre noi considerăm firesc: să poată respira fără teamă. Vorbim despre un copil pentru care această intervenție pe inimă nu mai poate fi amânată și despre doi părinți care trăiesc cu frica permanentă că orice zi poate deveni critică. Astăzi, Eva are nevoie de oameni care să nu rămână nepăsători. De solidaritate, de implicare și de companii care înțeleg că, uneori, o sponsorizare poate însemna chiar salvarea unei vieți”, declară Andreea Amarandei, Manager Fundraising în cadrul Asociației „Salvează o inimă”.

Pe lângă donații, până pe 25 mai, persoanele fizice se pot implica prin completarea Formularului 230, pentru redirecționarea a 3,5% din impozit. Este un gest care nu costă nimic, dar poate schimba concret șansa unui copil la viață. Formularul se completează online aici:

https://salveazaoinima.ro/redirectioneaza-3-5/

„Nu cer imposibilul, cer doar ca fetița mea să aibă șansa să crească. Să respirăm liniștite. Să nu mai trăim cu teama că o simplă zi poate deveni cea mai grea”, adaugă Alina.

Sunt momente în care o familie nu mai are unde să se ducă. A ajuns la capătul resurselor, al speranțelor amânate, al nopților fără somn. Atunci contează dacă există oameni care aleg să nu întoarcă privirea.

