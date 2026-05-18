Consultări decisive la Cotroceni pentru noul Guvern. Programul întâlnirilor cu Nicușor Dan

Liderii partidelor parlamentare sunt așteptați luni la Palatul Cotroceni pentru consultări cu președintele Nicușor Dan, în vederea formării noului Guvern.

Șeful statului le-a solicitat partidelor să vină cu o formulă de majoritate capabilă să susțină viitorul Executiv în Parlament. Întâlnirile sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități și instalarea noului Guvern, potrivit Știrile Pro TV.

Programul consultărilor de la Cotroceni

Potrivit Administrației Prezidențiale, calendarul discuțiilor este următorul:

09:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR)

11:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

12:00 – Uniunea Salvați România (USR)

13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

15:00 – Partidul S.O.S. România

16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

Pozițiile partidelor înaintea consultărilor

PSD a transmis că nu va face majoritate cu AUR, nu îl va susține pe Ilie Bolojan pentru funcția de premier și nu va susține un guvern minoritar. Social-democrații nu exclud varianta unui premier tehnocrat, dar într-o formulă cu miniștri asumați politic.

PNL și USR merg la consultări cu o poziție comună, excluzând o guvernare alături de PSD. Ilie Bolojan a declarat că „PSD la guvernare înseamnă PNL în opoziție”, în timp ce Dominic Fritz a susținut că USR nu poate sprijini o formulă de guvernare în care se regăsește PSD.

Deși AUR, SOS România și POT sunt invitate la consultările oficiale, președintele Nicușor Dan a precizat anterior că AUR nu este luat în calcul pentru o eventuală participare la guvernare, iar PSD a reconfirmat că nu va face majoritate cu partidul condus de George Simion.

Din delegația PNL vor face parte Ilie Bolojan, Dan Motreanu, Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu, iar PSD va fi reprezentat de Sorin Grindeanu, Claudiu Manda, Marian Neacșu, Gheorghe Șoldan și Alfred Simonis.