Se schimbă istoria! Ce înseamnă pentru Petrolul titlul câștigat de Universitatea Craiova

Universitatea Craiova este noua campioană a României, după ce a învins într-o manieră entuziasmantă Universitatea Cluj, scor 5-0. Oltenii au adus al cincilea titlu de campioană în Cetatea Băniei și au schimbat istoria competiției interne.

Iar cea care pierde, în clasamentul all-time este chiar Petrolul. Ploieștenii au fost depășiți de olteni în ierarhia competiției interne. Cele două echipe avea câte patru titluri de campioană, dar Universitatea s-a desprins acum și atacă Top 5.

Universitatea Craiova a trecut peste Petrolul în clasamentul all-time

Cea mai galonată echipă din România rămâne Steaua, cu 21 de titluri. FCSB, care a pierdut în instanță procesul cu echipa Armatei, are în palmares doar două titluri de campioană a României, cele din sezonul 2023/2024 și din sezonul 2024/2025.

Pe locul doi este Dinamo, în vreme ce campioana provinciei este CFR Cluj, cea mai performantă echipă a secolului XXI. Universitatea s-a apropiat la un titlu de UTA, iar Petrolul păstrează aceeași distanță de Rapid.

Din Top 10 all-time, Venus București, Chinezul Timișoara și Ripensia Timișoara nu mai există și nici nu au urmașe în fotbalul actual. Cu cele patru campionate câștigate în 1930,1958,1959 și 1966, Petrolul e nu doar peste Rapid, ci și înaintea unor alte echipe de tradiției, precum FC Argeș, Oțelul sau Farul.

Campionatul și Cupa pentru ploieșteanul Mihnea Rădulescu

Titlul câștigat aseară de olteni a adus o distincție deosebită și pentru ploieșteanul Mihnea Rădulescu. Transferat la Universitatea Craiova în vara anului trecut, pentru 450.000 de euro, fotbalistul de 20 de ani a jucat 12 meciuri și a marcat două goluri pentru noua campioană a României.

El a fost ulterior accidentat. S-a operat de ligmente încrucișate și a revenit în lot, dar a fost doar rezervă în ultimele cinci partide. Mihnea Rădulescu nu e doar campion al României, ci și câștigător al Cupei. Două trofee într-un an pentru fostul jucător al Petrolului reprezintă o realizare remarcabilă.

Top 10 campioane ale României

Steaua – 21 titluri

Dinamo -18 titluri

CFR Cluj – 8 titluri

Venus București – 7 titluri

UTA Arad – 6 titluri

Chinezul Timișoara – 6 titluri

Universitatea Craiova – 5 titluri

PETROLUL – 4 titluri

Ripensia Timișoara – 4 titluri

Rapid – 3 titluri