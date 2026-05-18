Totul pentru victorie! Care e principala problemă a Petrolului înaintea meciul cu Oțelul, care poate ține echipa în SuperLigă

Petrolul – Oțelul, programat azi, ora 20.30, poate pecetlui rămânerea lupilor galbeni în primul eșalon fotbalistic, fără a mai fi nevoie de o dublă de baraj.

Vestea bună este că indiferent de rezultatul de pe Ilie Oană, dar și de scorurile din celelalte trei partide care se joacă de la aceeași oră (Hermannstadt – FCSB, farul – Metaloglobus și Slobozia – UTA), Petrolul NU poate retrograda direct.

Dintre toate echipele aflate în luptă la retrogradare, Petrolul e cea mai favorizată. Chiar și la egalitate de puncte, formația locală are avantajul faptului că e singura echipă din cele patru cu emoții care a avut punctaj nerotunjit după sezonul regular.

Așadar, Petrolul Ploiești rămâne în prima divizie în oricare din următoarele trei scenarii: 1. Victorie cu Oțelul 2. Egal cu Oțelul, iar Farul nu bate pe Metaloglobus 3. Înfrângere cu Oțelul, iar Farul pierde cu Metaloglobus.

Petrolul, bilanț negativ pe teren propriu, în acest campionat

Dincolo de necesitatea victoriei, elevii lui Topal au șansa de a-și mai regla bilanțul negativ de pe teren propriu, din acest sezon. Doar cinci victorii și șase remize au înregistrat ploieștenii acasă, bifând în schimb șapte înfrângeri.

Lipsa consistenței rezultatelor pe teren propriu, este una dintre cauzele problemelor Petrolului din acest sezon. Și principala temere vizavi de meciul de azi. Practic, ploieștenii au câștigat acasă doar cu Metaloglobus, CFR Cluj, FC Argeș, Slobozia și Csikszereda.

De partea cealaltă, gălățenii au câștigat patru dintre cele 18 deplasări, iar de alte cinci ori au terminat la egalitate. Oțelul nu e formație redutabilă în deplasare, dar nici nu face acte de prezență.

În ciuda faptului că a avut trei antrenori pe banca tehnnică, plus un interimar, Petrolul rămâne formația cu cele mai puține goluri marcate pe durata întregului sezon, doar 32, dintre care 14 au fost reușite din faze fixe. Moldovenii au încasat 18 goluri din momente statice, iar șapte dintre ele au fost primite în urma unor cornere.

Topal vs Tomas, duel turco- croat

În general, Petrolul și Oțelul au avut dueluri echilibrate. Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 44 de ori, de 16 ori au câștigat prahovenii, de 14 ori s-au impus gălățenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.

Iar ultimele două meciuri, disputate în sezonul regular, s-au încheiat 0-0. Primul a fost în iulie, cu Liviu Ciobotariu pe bancă, iar al doilea în noiembrie, cu Eugen Neagoe ca antrenor al Petrolului. Acum, Petrolul – Oțelul înseamnă și un duel tehnico-tactic între un antrenor turc și unul croat. Doi foști importanți internaționali, Topal (81 selecții), iar Tomas (49 selecții).

Deși Oțelul este scăpată de orice emoții, Stjepan Tomas, spune că echipa lui nu va veni în vacanță la Ploiești. „Suntem salvați și avem ultimul meci, dar trebuie să avem o evoluție bună în ultimul meci, deoarece toată lumea în fotbal își amintește de tine după ultimul meci, după ultima prestație.

În fotbal nu există trecut. Sper ca echipa să fie concentrată, focalizată și motivată pentru acest meci și să încheiem sezonul într-un mod pozitiv. Fără presiune joci extrem de bine și, bineînțeles, este ultimul meci, iar după aceea va veni vacanța”, a declarat croatul.

Singura absență certă din echipa Petrolului este cea a lui Alin Boțogan, suspendat. Incert este Yohan Roche, comoționat la Botoșani, care a mai acuzat probleme și ulterior.