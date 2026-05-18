Primul soi de bujor creat în România va purta numele „Madrigal”

Primul soi de bujor produs în România va purta numele „Madrigal”, în cadrul unui proiect lansat de Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin”.

Anunțul a fost făcut de Ziua Națională a Bujorului, iar proiectul vizează demararea activităților de ameliorare pentru crearea unei noi varietăți dedicate florii-simbol a României.

„Bujorul Madrigal” va fi creat în colaborare cu specialiștii USAMV București, iar întreg procesul de concepere, selecție și evaluare se va desfășura în campusul universității.

„Energia brandului Madrigalului va fi prezentă în fiecare casă de români, prin această frumusețe a lunii mai, bujorul. Suntem în mijlocul unui proces fascinant, în cadrul căruia căutăm să potrivim genele celei mai frumoase flori de care se va bucura România și care va purta cu mândrie numele Madrigalului”, a declarat Emil Pantelimon, managerul Corului Madrigal.

La rândul său, Adrian Asănică, decanul Facultății de Horticultură din cadrul USAMV București, a precizat că proiectul îmbină cercetarea horticolă și identitatea culturală.

„Pentru noi, acest parteneriat este o bucurie și o provocare profesională în același timp. Bujorul Madrigal va reuni cercetarea horticolă și identitatea culturală într-un proiect viu, cu potențial simbolic și științific deopotrivă”, a declarat Adrian Asănică.

Proiectul „Bujorul Madrigal” deschide și o nouă direcție de dezvoltare pentru Corul Madrigal, care își propune să construiască, în timp, Colecția Madrigal Floralia.