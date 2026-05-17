Copil în vârstă de 12 ani, dat dispărut în Bușteni. Apelul Poliției

Un minor în vârstă de 12 ani este dat dispărut după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit. Mama copilului a alertat autoritățile cu privire la dispariția fiului său, Dimitriu Nikos Alexander.

Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova (IPJ), băiatul are aproximativ 150 de centimetri înălțime, constituție atletică, păr negru și ochi albaștri.

„La momentul plecării, minorul purta o bluză neagră cu fermoar portocaliu, pantaloni gri și adidași albaștri cu gri”, a precizat IPJ Prahova.

Autoritățile fac apel la sprijinul cetățenilor pentru identificarea minorului. Orice persoană care deține informații ce pot contribui la găsirea copilului este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze de urgență numărul 112.