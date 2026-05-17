Spectacol caritabil la UPG Ploiești pentru Carina, adolescenta care luptă cu o formă rară de cancer

Pe 23 mai 2026, de la ora 17:00, sala Aula a Universității Petrol și Gaze din Ploiești va găzdui un spectacol caritabil dedicat Carinei, o adolescentă de 15 ani din Câmpina care luptă cu o formă agresivă de cancer.

Evenimentul este organizat de Asociația „More Than a Smile” – filiala Ploiești și își propune să strângă fonduri pentru tratamentul pe care tânăra îl urmează în Italia.

Diagnostic dur pentru o adolescentă din Câmpina

„Carina a fost diagnosticată cu o formă agresivă de cancer – sarcom nediferențiat cu celule mici rotunde –, o boală severă care nu a putut fi tratată în România. Astăzi, ea urmează, la Roma, un protocol complex de tratament, desfășurat pe parcursul a aproximativ nouă luni, urmat de o intervenție chirurgicală.

În spatele diagnosticului se află drama unei familii care încearcă să facă față costurilor uriașe ale tratamentului și șederii în străinătate.

„Pentru Carina, fiecare zi înseamnă o luptă. Pentru noi, fiecare gest poate însemna o șansă”, transmit organizatorii evenimentului.

Elevi și artiști locali urcă pe scenă pentru o cauză umanitară

Spectacolul va reuni momente artistice susținute de elevi și invitați care au ales să își pună talentul în slujba binelui.

„La acest eveniment caritabil vor participa elevi care au ales să își pună talentul în slujba binelui. Spectacolul este susținut de Școala Gimnazială „Radu Stanian” Ploiești, Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Ploiești, Școala „Sfântul Vasile” Ploiești, Grădinița cu Program Prelungit nr. 35 Ploiești, Ansamblul Folcloric Prahova al Casei de Cultură „Ion Luca Caragiale”, Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” Ploiești și Trupa EKLIPSA. Sunetul evenimentului va fi asigurat de DJ Daniel. Intrarea costă 30 de lei”, au precizat organizatorii.

Fonduri pentru tratamentul Carinei

Toate fondurile strânse vor fi direcționate către susținerea tratamentului Carinei.

„Uneori, un bilet la un spectacol poate însemna mai mult decât un loc în sală. Poate însemna încă o zi de tratament, încă o speranță, încă un pas spre vindecare”, au mai declarat reprezentanții Asociației „More Than a Smile” – filiala Ploiești.

Organizatorii îi invită pe toți cei care pot să participe și să contribuie la această cauză umanitară, într-un eveniment care își propune să transforme solidaritatea în speranță pentru un copil aflat într-o luptă dificilă.