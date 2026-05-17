Scandal după ce juriul Republicii Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision

Juriul Republicii Moldova a acordat doar trei puncte României în finala de la Eurovision 2026, acolo unde Alexandra Căpitănescu s-a clasat pe poziția a treia. Nota oferită de moldoveni a stârnit un val de indignare în mediul online.

- Publicitate -

Prezentatoarea televiziunii din Republica Moldova a refuzat, inițial, să intre în direct și să anunțe punctele oferite la Eurovision.

„L-am sunat pe domnul director de la Teleradio din Moldova și am zis: Domnul Andrei, scuzaţi-mă, dar eu refuz asta să prezint! Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România”, a afirmat Margarita Druță.

- Publicitate -

Membri juriul din partea Republicii Moldova au fost Andrei Zapșa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Calreac, Ilona Stepan și Victoria Cușnir.

Aceștia au acordat 12 puncte (scorul maxim) Poloniei. Apoi au notat în felul următor: 10 puncte – Israelului, 8 puncte – Greciei, 7 puncte – Bulgariei, 6 puncte – Norvegiei , 5 puncte – Cehiei, 4 puncte – Australiei, 3 puncte – României, 2 puncte – Franței și 1 punct – Italiei.

Reacția juratei Victoria Cușnir: „Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte”.

- Publicitate -

„Răspund doar pentru notele mele, dar. Da, pentru aceste discrepanțe de vot există fix doua soluții: fie juriul este eliminat, fie juriul votează exact aceiași prestație pe care o vede publicul. Pentru că ceea ce a fost cu o seară mai devreme, ar fi explicat multe lucruri. Și credeți-mă, au fost diferențe enorme. Inclusiv în prestația României, căreia eu i-am dat, totuși, notă foarte bună. Dar eu nu am fost singură în juriu și pentru notele celorlalți colegi nu răspund.

Probabil aprecierea scăzută a fost justificată într-o anumită măsură. Repet, noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi. Și regret că apar an de an aceste discrepanțe de vot, dar ele sunt foarte argumentate. Și așa cum mă minunam eu în alți ani, când juriul vedea/auzea una, iar publicul alta, azi înțeleg bine reacția publică la votul juriului”, a postat Victoria Cușnir pe Facebook.

Publicul din Republica Moldova a oferit 12 puncte României, scor maxim.

- Publicitate -

Alexandra Căpitănescu, tânăra de 22 de ani care a câștigat Vocea României în 2023, a dus România pe locul trei la Eurovision 2026. Ea a interpretat piesa „Choke me”, publicul oferindu-i 232 de puncte.

Trofeul a fost câştigat de Bulgaria. Pe locul doi s-a clasat Israel.