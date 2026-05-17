Interzis bugetarilor pe Whatsapp, ChatGPT și Gemini. Află în ce minister s-a dat acest ordin

Autor: Tatiana Hagiescu
Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a semnat recent un ordin. Acesta restricționează accesul angajaților la mai multe platforme online și aplicații digitale, pe calculatoarele de serviciu.

Măsura se aplică atât în Ministerul Finanțelor, cât și la ANAF și Autoritatea Vamală Română.

Potrivit acestui ordin, citat de Antena 3, angajații nu mai au voie să folosească pe calculatoarele de serviciu aplicații de inteligență artificială, precum ChatGPT sau Gemini. De asemenea, aceștia nu vor mai avea voie să acceseze nici adrese de e-mail personale, rețele sociale sau platforme de cloud-sharing.

Ordin ministru Alexandru Nazare- Sursa: Antena 3

Ordinul emis de ministrul interimar Alexandru Nazare invocă întărirea securității cibernetice în interiorul instituțiilor aflate în subordinea sa.

În document se precizează că „accesul la aceste platforme este restricționat pentru a reduce vulnerabilitățile existente la nivelul stațiilor de lucru, a sistemelor informatice și a aplicațiilor (…) pentru a putea proteja datele și sistemele informatice ale Ministerului Finanțelor și a unităților subordonate.”

