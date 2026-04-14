Ce sunt și cum sunt utilizate cheile mincinoase. Doi bărbați le-au folosit într-o spargere în Ploiești

Două persoane au fost ajuns în atenția oamenilor legii după o spargere comisă într-un apartament din zona de Vest a Ploieștiului. Anchetatorii au stabilit că autorii au pătruns în locuință folosind așa-numitele „chei mincinoase”, o metodă frecvent întâlnită în astfel de infracțiuni.
Din articol
Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, fapta a avut loc în data de 15 ianuarie 2026, în intervalul orar 12:10 – 12:50. În timp ce unul dintre inculpați, P. Ș. G., supraveghea zona, cel de-al doilea, M. A., a pătruns în apartamentul unei femei din municipiu folosind „chei mincinoase sau adevărate”, printr-un mod de operare de tip „foițe”.
Din interiorul locuinței, bărbatul a sustras suma de 5.700 de lei, bani aflați într-o geantă aflată pe o masă din dormitor.
Ce sunt „cheile mincinoase” și metoda „foițelor”
În limbaj juridic, „cheile mincinoase” reprezintă orice instrument folosit pentru a deschide o încuietoare fără cheia originală și fără a forța vizibil ușa. Acestea pot fi chei confecționate, șperacluri sau alte dispozitive improvizate.
În unele cazuri, infractorii folosesc chiar chei adevărate, însă obținute ilegal.
Metoda „foițelor” presupune utilizarea unor bucăți subțiri de plastic sau metal, introduse între ușă și toc, pentru a debloca mecanismul yalei. Procedeul este rapid și, de multe ori, nu lasă urme evidente de forțare, ceea ce face dificilă depistarea imediată a spargerii.
Percheziții și măsuri preventive
La aproape trei luni de la comiterea faptei, în data de 7 aprilie 2026, polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Furturilor din Locuințe Ploiești au efectuat percheziții domiciliare la locuințele celor doi inculpați din municipiul Cluj. În urma descinderilor, aceștia au fost reținuți.
În aceeași zi, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva celor doi, pentru infracțiunea de furt calificat, respectiv complicitate la furt calificat.
Pe 8 aprilie 2026, procurorii au solicitat arestarea preventivă a inculpatului M. A. pentru o perioadă de 30 de zile, propunere admisă de Judecătoria Ploiești. Astfel, bărbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
În cazul celuilalt inculpat, P. Ș. G., a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Anchetatorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal și nu înfrânge principiul prezumției de nevinovăție.