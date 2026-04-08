Spargere într-un apartament din Ploiești comisă de doi bărbați din Cluj. Au fost reținuți

Doi bărbați care locuiesc fără forme legale în Cluj-Napoca, cu vârste de 37 și 31 de ani, au fost reținuți de polițiștii ploieșteni în urma percheziții care au avut loc marți, 7 aprilie.

- Publicitate -

Cei doi bărbați sunt principalii suspecți în cazul unui furt dintr-un apartament din Ploiești, situat în zona de Vest a Ploieștiului, comis pe data de 15 ianuarie 2026.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, la locuința celor doi, în urma perchezițiilor, au fost găsite mai multe chei și instrumente artizanale folosite pentru deschiderea ușilor.

- Publicitate -

„Din cercetări a reieșit că, la data de 15 ianuarie a.c., persoanele bănuite ar fi pătruns fără drept într-o locuință din municipiul Ploiești, de unde ar fi sustras mai multe bunuri.

În urma activităților investigativ-operative desfășurate, polițiștii au identificat persoanele în cauză ca fiind doi bărbați din municipiul Cluj-Napoca.

În dimineața zilei de 7 aprilie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Ploiești au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Cluj-Napoca, în vederea completării materialului probator.

- Publicitate -

Cele două persoane au fost depistate și conduse la sediul unității de poliție pentru audieri. În baza probatoriului administrat, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceștia să fie prezentați unității de parchet competente, în vederea dispunerii măsurilor preventive care se impun”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Aceleași surse au mai precizat pentru Observatorul Prahovean că cei doi bărbați ar avea mai multe fapte la activ, iar printre bunurile preferate de aceștia în timpul spargerilor se numără sumele de bani, bijuteriile și alte bunuri de valoare.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea întregii activități infracționale și pentru recuperarea prejudiciului cauzat, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor implicate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.