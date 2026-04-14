Peste 200 de intervenții ale pompierilor din Prahova în minivacanța de Paște. Cele mai multe au fost urgențe medicale

Pompierii din cadrul ISU Prahova au intervenit la 216 misiuni și situații de urgență în perioada Sărbătorilor Pascale, cele mai multe fiind urgențe medicale.

Potrivit datelor transmise, echipajele SMURD au gestionat 163 de cazuri, acordând primul ajutor calificat persoanelor aflate în dificultate. Alte 53 de intervenții au vizat gestionarea unor situații de urgență diverse.

Pe linia stingerii incendiilor, salvatorii prahoveni au acționat pentru lichidarea a 13 incendii, dintre care 5 de vegetație uscată. De asemenea, aceștia au intervenit în 11 situații pentru deblocarea accesului în locuințe, sprijinirea persoanelor nedeplasabile, îndepărtarea unor copaci căzuți și prevenirea unor incidente generate de scăpări de gaze.

În total, 152 de persoane au beneficiat de asistență medicală de urgență. Totodată, pompierii au intervenit la 14 accidente rutiere, unde au asigurat măsurile de prevenire a incendiilor și au acordat sprijin echipajelor medicale.

Un accent important a fost pus și pe prevenție, în special în noaptea de Înviere, când au fost desfășurate 18 misiuni în apropierea lăcașurilor de cult. Potrivit autorităților, evenimentele s-au desfășurat fără incidente majore.