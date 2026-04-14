Poți spăla rufe în Marțea Luminată, a treia zi de Paște? Un preot răspunde întrebării

Săptămâna Luminată, perioada care urmează imediat după Paște, este marcată de o serie de tradiții și reguli respectate de credincioși, menite să păstreze atmosfera de sărbătoare și liniște spirituală.

Una dintre cele mai frecvente întrebări în această perioadă este legată de activitățile casnice, în special spălatul rufelor, mai ales în a treia zi de Paște, cunoscută drept Marțea Luminată.

Obiceiuri în Săptămâna Luminată

Potrivit tradiției, primele zile ale Săptămânii Luminate sunt considerate o prelungire a sărbătorii Învierii, motiv pentru care este indicată evitarea muncilor gospodărești solicitante.

Astfel, în ziua de marți, credincioșii sunt îndemnați să se concentreze mai mult pe liniște, rugăciune și relațiile cu cei din jur, evitând activitățile care presupun efort fizic, precum spălatul rufelor sau curățenia generală.

Deși nu există o interdicție absolută din punct de vedere religios, tradiția populară și recomandările preoților indică faptul că astfel de activități ar trebui amânate, cel puțin în primele două-trei zile după Paște.

În general, treburile casnice pot fi reluate treptat spre finalul săptămânii, în zile precum joi sau sâmbătă, considerate mai potrivite pentru astfel de activități.

Ce spune preotul despre spălatul rufelor în a treia zi de Paște

„A treia zi de Paște este zi de sărbătoare. În această zi se respectă conduita ca la fiecare mare sărbătoare, adică nu se spală și, în general nu se fac treburi casnice.

De ce? Pentru că oamenii trebuie să-l cinstească pe Dumnezeu de Sărbători.

În această a treia zi de Paște se prepară Sfânta Împărtășanie pentru cei bolnavi. Aceasta se va folosi tot anul, până la Paștele viitor, pentru a se împărtăși cei aflați în suferință”, a explicat, pentru Observatorul Prahovean, un preot dintr-o comună din vecinătatea Ploieștiului.

„Ziua de sărbătoare este destinată „odihnei în Domnul”, adică trecerea de la grijile materiale la cele duhovnicești”, a mai adăugat acesta.