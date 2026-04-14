Peste 600 de intervenții ale polițiștilor din Prahova, în minivacanța de Paște

În perioada 11–13 aprilie, polițiștii din cadrul Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au intervenit la peste 600 de evenimente sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, în contextul minivacanței prilejuite de sărbătorile pascale.

Potrivit reprezentanților instituției, intervențiile au avut ca scop prevenirea situațiilor conflictuale și menținerea unui climat de siguranță publică, astfel încât manifestările specifice acestei perioade să se desfășoare fără incidente.

Pentru asigurarea ordinii publice, peste 700 de polițiști din structurile de rutieră și siguranță publică au fost mobilizați în teren, acționând în zonele aglomerate și pe principalele artere de circulație.

Alcoolul la volan, una din principalele infracțiuni depistate

În același interval, polițiștii rutieri au desfășurat acțiuni de monitorizare și control al traficului, intervenind pentru fluidizarea circulației și pentru depistarea șoferilor care reprezintă un pericol pentru siguranța rutieră.

În urma controalelor, au fost identificați 10 conducători auto care au încălcat legislația în vigoare. Dintre aceștia, șase au fost depistați conducând sub influența alcoolului, aparatele etilotest indicând valori cuprinse între 0,46 și 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, faptele fiind încadrate ca infracțiuni.

De asemenea, trei șoferi au fost prinși conducând cu permisul suspendat, iar un minor de 17 ani a fost depistat la volan fără a deține permis de conducere.

Polițiștii anunță că acțiunile pentru menținerea siguranței publice vor continua și în perioada următoare.